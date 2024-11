Ovo su cijene na zagrebačkom adventu: Fritule su i po 11 eura!

Veselimo se klizanju. Čekali smo ga godinu dana. Ima nešto posebno u klizanju u božićno vrijeme, kazala nam je građanka koja je stajala u redu za klizanje na zagrebačkom Tomislavcu.

Božićni duh osjeti se diljem Zagreba, a paljenjem prve adventske svijeće na Trgu bana Jelačića otvoren je ovogodišnji Advent. Otvorio ga je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Na svečanom otvorenju pridružio mu se i gradonačelnik Budimpešte Gergely Karácsony. Okupili su se brojni građani.

- Došlo je najljepše doba godine za Zagreb, doba Adventa, doba božićnih praznika i ugođaja kada naš grad ispuni jedna toplina i zajedništvo - rekao je zagrebački gradonačelnik koji je pojasnio simboliku četiri adventske svijeće.

Zagreb: Paljenje prve adventske svijeće na Trgu bana Josipa Jelačića | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Cijene na zagrebačkom adventu variraju od kućice do kućice. Tako je prosječna cijena fritula pet eura, međutim mogu se naći i one od 11 eura. Cijena čaše kuhanog vina kreću se oko 3,5 eura, dok je kuhani gin otprilike pet eura. Cijene sokova i vode kreću se od 2,5 pa sve do 3,5 eura.

Za kobasicu će građani ove godine morati odvojiti i do devet eura. Naravno, ima i jeftinijih te je cijena oko 6,5 eura. Za ostale slastice kao što su germknedle i kronuti građani će morati izdvojiti od pet do šest eura. U ponudi je ove godine i azijska hrana.

Na otvaranje adventa stiglo je nekoliko tisuća građana, a red za klizanje na Tomislavcu i prije otvorenja bio već ogroman.

Svečano otvorenje Ledenog parka na Trgu kralja Tomislava uz predstavu Orašar | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Gradonačelnik je pozvao građane da poklone svoje vrijeme i pažnju svojim obiteljima i najbližima, ali i da se sjete onih kojima je najpotrebnije.

- Došli smo iz Splita samo zbog adventa. Veselimo se toplim fritulama - kazala nam je jedna građanka. Drugi je dodao da dolazi svake godine.

- Djeca su se najviše veselila, cijeli dan pričaju o adventu - rekao je.

Diljem grada tako će se naći čak 81 božićno drvce, uključujući Trg bana Josipa Jelačića, Markov trg, Trg kralja Tomislava te prostor ispred Zagrebačke katedrale. U suradnji sa Zagrebačkim električnim tramvajem, Grad uvodi i dva Vesela božićna tramvaja.

Advent će, zajedno s novogodišnjim događanjima, trajati do 7. siječnja 2025. godine. Za vrijeme Adventa u gradu će vrijediti i posebna regulacija prometa.