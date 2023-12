Ovo su heroji iz Međimurja. Iz ledene vode spasili čovjeka: Bili su jako prisebni, ponosan sam

Fabian Oršuš i njegov bratić Sebastian Novak, obojica 15-godišnjaci, hrabrom su reakcijom u nedjelju ujutro na šljunčari kod Domašinca u Međimurju spasili život starijem muškarcu.

U izvlačenju čovjeka pomogao im je i 28-godišnji mladić koji se našao u blizini.

- Išli su pecati i kako su hodali uz obalu, vidjeli su nešto u vodi. Prvo su pomislili da je to vreća. Zabacili su štap i privukli ga, a kad su došli bliže vidjeli su da je to čovjek. Tad su ušli u vodu i izvukli ga do nasipa - ispričao nam je ponosni otac Miroslav Oršuš.

Dodaje da ga dječaci nisu mogli do kraja izvući sami i pozvali su pomoć te je došao mladić koji je muškarcu dao umjetno disanje jer nije pokazivao znakove života. Ubrzo je stigla i Hitna pomoć koja je muškarca odvezla u bolnicu u Čakovcu.

- Ponosan sam jako na dječake. Iznenadio sam se koliko su bili prisebni u ovakvoj situaciji koja bi mnoge uplašila - dodao je otac.

Naknadno su utvrdili identitet starijeg muškarca, a liječničkim pregledom nisu utvrđene ozljede koje bi upućivale na nasilan događaj povezan s počinjenjem kaznenog djela, no zbog pothlađenosti i komatoznog stanja zadržali su ga na daljnjem liječenju, izvijestili su iz policije.

U cilju utvrđivanja svih okolnosti opisanog događaja kriminalističko istraživanje se nastavlja, navode iz policije.