1. veljače produžit će se odluke koje su na snazi. Promjena se odnosi na uredbu prijelaza preko granice. Od 1. veljače izdavat će se covid-potvrde za one koji su cijepljeni s dvije doze na 270 dana, kod PCR-a se ne mijenja ništa – 72 sata od testiranja. Što se tiče BAT-a, s njim će se moći prijeći granica ako nije prošlo više od 24 sata od testiranja i kad je u pitanju preboljenje, 180 dana od preboljenja. I od 1. veljače će i Hrvatska u suradnji s HZJZ-om izdavati EU digitalne covid-potvrde s tim važećim rokovima, rekao je Davor Božinović.

- Postoji i nacionalna komponenta covid-potvrda za djelatnost zdravstva, socijalne skrbi, državne i javne službe. Tu ne bismo mijenjali ništa. Svi koji imaju ranije izdane potvrde, i kad je u pitanju preboljenje i cijepljenje, moći će koristiti do datuma do kad im je izdano, a to je 365 dana. Tražili smo da se prizna BAT i za EU digitalnu covid-potvrdu, no to na razini EU-a još nije odlučeno kako smo htjeli. No, sve veći broj zemalja pridružuje se našoj inicijativi i očekujemo da se donese ta odluka. Što se tiče drugog dijela sastanka, bio je posvećen mogućnosti skraćenja izolacije i samoizolacije s obzirom na brzinu širenja omikron varijante. Opterećuje se zdravstveni sustav, javne djelatnosti, nužne funkcije, ali o tome više Krunoslav Capak - rekao je Davor Božinović dodajući da će se sve odluke službeno objaviti u ponedjeljak.

Krunoslav Capak je potom rekao: “Omikron uzrokuje blažu bolest, pogotovo kod cijepljenih, ali je naučio zaobilaziti sustav i zarazuje preboljele i širi se brže od drugih. Bitno je smanjenje izolacije i karantene, inkubacija traje nešto kraće nego kod prethodnih varijanti, a i bolest traje kraće i osoba je kraće zarazna. Zato razmišljamo o skraćenju karantene. Jučer je izašao dokument ECDC-a koji preporučuje da se razmotri ta mogućnost. To će biti regulirano preporukama HZJZ-a koje će se donijeti skoro, ali razmišljamo u smjeru skraćenja karantene za sve cijepljenje na sedam dana i skraćenje izolacije za bolesne s blagom ili srednje teškom bolesti na 5 dana uz uvjet da za izlazak iz izolacije 24 sata nemaju simptome i naprave brzi test. Za ostale ostaje kao i dosad.”

- Što se tiče boostera, stvari nisu definirane. Izdajemo 365 dana nakon primitka treće doze jer još nema znanstvenih dokaza dokle bi taj booster vrijedio. Ulazak u Hrvatsku, ali i u druge države članice EU s EU digitalnim covid-potvrdama moći će se ostvariti samo temeljem ovih pravila koja vrijede od 1. veljače. Ne mijenjamo samo dio za uporabu unutar Hrvatske. Ali ako putujete ili dolazite u Hrvatske, onda vrijede ova nova pravila - kaže Božinović.

Govoreći o testiranju učenika rekao je: “Podržali smo inicijativu Ministarstva obrazovanja. Sad je stvar tehničke izvedbe, određen kontingent testova postoji. Po meni ne treba čekati cijelu isporuku od tri milijuna.”

,Na pitanje razmišlja li se o potpunom ukidanju covid-potvrda Božinović je rekao: “Njihova glavna namjena je usporavanje širenja bolesti. Ovu varijantu je gotovo nemoguće zaustaviti, ali s ovim mjerama, nošenjem maski što sad posebno naglašavamo, možemo usporiti, a to je najvažnije. Ukidanje covid-potvrda u EU-u nije na stolu.”

Govoreći o podacima o smrtnosti od covida i jesmo li u vrhu Capak je rekao: “To je kompleksno pitanje. Imamo visoku smrtnost, ali usporedbe među zemljama i rang ljestvice bi dolazile u obzir tek onda kad bi sve zemlje imale jednake sustave bilježenja smrtnosti. Ovo je sve provizorno. Što se tiče naše visoke smrtnosti, puno je faktora koji na to utječu. Nedavno smo to analizirali, spomenut ću najbitnije – niska procijepljenost, zemlja smo koja ima staru populaciju i dominiraju osobe starije od 65, imamo visoku prisutnost rizičnih faktora za bolesti poput pušenje, pijenje alkohola itd koje dovode do toga da imamo visoku prisutnost rizika za smrtnost od korone. Po općem mortalitetu i prije korone bili smo u vrhu EU, u nekim situacijama i prvi, što je dovelo do toga da smo 24. po broju umrlih na milijun stanovnika. Najbolje što možemo napraviti je cijepiti se, iako imamo gotovo 40.000 u zadnjih mjesec dana reinficiranih, a obolijevaju i oni s dvije doze i najviše što možemo napraviti je cijepiti se booster dozom. Vrhunac bi mogao trajati još desetak dana, dva tjedna, a onda će brojke početi padati.”