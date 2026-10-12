Prema Vladinoj odluci, benzin ostaje na istoj cijeni, dok će dizel biti jeftiniji za cent
Ovo su nove cijene goriva
Danas je održana sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj su donesene uredbe kojima Vlada nastavlja regulirati cijene goriva. U odnosu na prethodno sedmodnevno razdoblje, visina premija i trošarina zadržane su na istoj razini. Uredba stupa na snagu 13. listopada 2026., a ovakav režim vrijedit će 7 dana.
Nove cijene iznosit će:
• 1,74 EUR/l za benzinsko gorivo (nema promjene)
• 1,83 EUR/l za dizelsko gorivo (smanjenje 0,01 EUR/l)
• 1,38 EUR/l za plavi dizel (nema promjene)
• 1,67 EUR/kg UNP za spremnike (povećanje 0,12 EUR/kg)
• 2,25 EUR/kg za UNP za boce (povećanje 0,12 EUR/kg)
Iz Vlade kažu da bi, bez mjera cijene iznosile:
• 1,95 EUR/l za benzinsko gorivo
• 2,13 EUR/l za dizelsko gorivo
• 1,47 EUR/l za plavi dizel
• 1,79 EUR/kg za UNP za spremnike
• 2,49 EUR/kg za UNP za boce
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+