Ovo su nove cijene goriva

Danas je održana sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj su donesene uredbe kojima Vlada nastavlja regulirati cijene goriva. U odnosu na prethodno sedmodnevno razdoblje, visina premija i trošarina zadržane su na istoj razini. Uredba stupa na snagu 13. listopada 2026., a ovakav režim vrijedit će 7 dana.

Nove cijene iznosit će:

• 1,74 EUR/l za benzinsko gorivo (nema promjene)

• 1,83 EUR/l za dizelsko gorivo (smanjenje 0,01 EUR/l)

• 1,38 EUR/l za plavi dizel (nema promjene)

• 1,67 EUR/kg UNP za spremnike (povećanje 0,12 EUR/kg)

• 2,25 EUR/kg za UNP za boce (povećanje 0,12 EUR/kg)

Iz Vlade kažu da bi, bez mjera cijene iznosile:

• 1,95 EUR/l za benzinsko gorivo

• 2,13 EUR/l za dizelsko gorivo

• 1,47 EUR/l za plavi dizel

• 1,79 EUR/kg za UNP za spremnike

• 2,49 EUR/kg za UNP za boce

