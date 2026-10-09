Ovo su nove cijene goriva od utorka bez intervencije Vlade?

RTL Danas neslužbeno doznaje kakve bi cijene goriva mogle dočekati vozače u utorak na benzinskim pumpama.

Bez intervencije Vlade, nove cijene bi bile sljedeće: Eurosuper 95: 1,74 eura po litri (nema promjene), Eurodizel: 1,82 eura po litri (pojeftinjenje od dva centa), Plavi dizel: 1,37 eura po litri (pojeftinjenje od jednog centa)

Iz RTL-a napominju kako sve ovisi o tome hoće li i koliko Vlada intervenirati...