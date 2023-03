Ovo su nove mjere Vlade: Manji računi za struju i plin, pomoć ide i za umirovljenike i roditelje...

Premijer Andrej Plenković predstavio je u ponedjeljak paket mjera za pomoć građanima i gospodarstvu, vrijedan 1,7 milijardi eura, koji sadrži tri glavne stavke - ublažavanje rasta cijena energije, ublažavanje inflatornih pritisaka, te posebne potpore i poticaje.

Cijena električne energije ostat će ista idućih šest mjeseci, do kraja rujna, a cijena plina godinu dana, do travnja iduće godine.

Cijena energenata idućih mjeseci ostaje ista i za lokalnu samoupravu, pa se troškovi struje i plina za dječje vrtiće, škole, gradsku upravu i komunalna poduzeća neće mijenjati .

Ostaje i jednokratna novčana pomoć za najugroženije, odnosno umirovljenike.

Svi koji imaju mirovinu do 260 eura dobit će 160 eura pomoći, oni koji imaju od 260 do 330 eura dobit će 120 eura, oni s mirovinom od 330 do 470 eura dobit će 80 eura, a oni s mirovinom od 470 do 610 eura dobit će 60 eura dodatka.

Povećava se također iznos dječjeg doplatka.

- Mjera će obuhvatiti 128.000 s ukupno 230.000 djece. Za jedno dijete pomoć će iznositi 45 eura, za dvoje djece 70 eura, za troje 100 eura, za četvero 130 eura, a za pet i više 160 eura. Isplata će biti u travnju, a ukupno je za to osigurano devet milijuna eura - rekao je Plenković.

Paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu trebao bi biti usvojen na sjednici Vlade u četvrtak.

Najčitaniji članci