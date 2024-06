Ovo su pitanja s prošle državne mature. Biste li ih znali riješiti?

Maturanti i drugi polaznici koji polažu državnu maturu u utorak pišu esej iz hrvatskog jezika. U petak se piše posljednji ispit prvog roka ovogodišnje mature, obe razine matematike, a mi smo vam pripremili zadatke s probnih ispita koje su rješavali kao pripremu za pravu maturu.

PROBNI ISPITI 2023/2024.

HRVATSKI JEZIK

Ispit iz hrvatskog jezika piše se u dva dijela. Prvi se odnosi na čitanje, književnost i hrvatski jezik, odnosno na zadatke vezane uz književne tekstove, te gramatička i pravopisna pravila. Drugi dio je esej, u kojem se analizira zadano književno djelo.

PRIMJER

"U kojem je od sljedećih stihova upotrijebljen oksimoron?

A. Kad žmirim, oko vid mi bolji ima,

B. Jer danju gleda nedostojne stvari;

C. Kad spavam, tebe nazire u snima

D. I mračno svijetli, svjetlom u mrak žari"

MATEMATIKA - B razina

Matematika se polaže u dvije razine, osnovnoj B i višoj A, koju traži dio fakulteta kao uvjet za upis.

PRIMJER

Koliko iznosi udaljenost između točaka kojima su pridruženi brojevi - 18.1 i 9.7 na brojevnome pravcu?

A. 8.4

B. 13.9

C. 16.8

D. 27.8

MATEMATIKA - A razina

PRIMJER

Tin je na testiranju ostvario 102 boda, što je 68% ukupnoga broja bodova.

1.1 Ako je za ocjenu odličan potrebno minimalno 82% ukupnoga broja bodova, koliko bodova Tinu nedostaje za ocjenu odličan?

1.2. Tin je bodove ostvario rješavanjem 58 zadataka od kojih je dio bodovan s po dva boda, a ostatak s po jednim bodom. Koliko je zadataka u kojima je Tin ostvario po dva boda?



ENGLESKI JEZIK - B razina

I engleski jezik se polaže u dvije razine, osnovnoj B i višoj A, koju traži dio fakulteta kao uvjet za upis.

PRIMJER

You will read five emails. For each question, choose the correct answer.

Hi,

I'm at the airport waiting for Peter and it's totally crazy. His plane way sceduled to land at 10.15. Then we were told that there would be a delay od 2 hours, so 12.15. Now they have just announced that the delay will only be 1 hour after all. I hope we'll get home in time for dinner.

Andy

What time will the plane land?

A. 10.15

B. 11.15

C. 12.15

ENGLESKI JEZIK- A RAZINA

Dio testa je slušanje, te odgovaranje na pitanja. Dio testa je pisanje eseja od 200 do 250 riječi, a dio testa su zadaci vezani uz pročitani tekst.

PRIMJER

You hear a woman talking about a course she took.

Why was ahe disappointed?

A. Because she had to wait.

B. Because other people were rude.

C. Because the staff were unprofesional.



