Ovo su rezultati Eurojackpota

Foto: Hrvatska lutrija

Ukupna uplata za ovo kolo iznosila je 607.674,60 eura, dok je fond dobitaka dosegao 303.837,30 eura.

U utorak, 21. listopada 2025. godine, održano je 84. kolo popularne europske igre na sreću Eurojackpot. Izvučeni su sljedeći brojevi:

Glavni brojevi: 46, 21, 40, 6, 30
Dodatni brojevi: 3, 4

Ukupna uplata za ovo kolo iznosila je 607.674,60 eura, dok je fond dobitaka dosegao 303.837,30 eura. U igri je sudjelovalo ukupno 186.542 listića, a dobitnih listića bilo je 7.605.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

