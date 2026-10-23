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IZVUKLI VISOKIH 5+1

Ovo su rezultati Eurojackpota

Piše Ivan Hruškovec,
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Ovo su rezultati Eurojackpota
Foto: Hrvatska lutrija
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Provjerite rezultate 85. kola Eurojackpota od 23.10.2026. godine. Saznajte izvučene brojeve, dobitne kombinacije i iznose dobitaka u Hrvatskoj i Europi.

U večerašnjem izvlačenju 85. kola Eurojackpota, održanom u petak, 23. listopada 2026., izvučeni su brojevi 15, 20, 23, 29, 30 te dodatni brojevi 5 i 12.

Glavni dobitak 5+2 nije osvojen, no jedan je igrač pogodio kombinaciju 5+1 i osvojio 3.123.403,80 eura. U toj kategoriji nije bilo dobitnika iz Hrvatske.

Sedam igrača pogodilo je pet glavnih brojeva i osvojilo po 138.998,80 eura. U kategoriji 4+2 bilo je 15 dobitnika, a svaki je osvojio po 10.699,50 eura.

U Hrvatskoj je 20 igrača osvojilo po 328,80 eura pogodivši četiri glavna broja i jedan dodatni broj. Ukupno je u Hrvatskoj uplaćeno 748.562,40 eura, dok su ukupne uplate za ovo kolo iznosile 40.123.392 eura.

U sljedećem kolu Eurojackpota jackpot iznosi 16 milijuna eura.

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