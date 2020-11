Ovogodišnji Advent Zagreb odvijat će se uz poštivanje svih epidemioloških mjera

Projektom Svjetlost Adventa TZGZ je s institucijama na Gornjem gradu inicirala ukrašavanje njihovih prozora u blagdanskom duhu, a pozivaju stanare i sve ostale da postanu dio ove inicijative

<p>Sukladno preporukama i odlukama nadležnih tijela, ovogodišnji Advent u Zagrebu održat će se u drugačijem ozračju i to u periodu od <strong>28. studenog, kada će se tradicionalno upaliti prva adventska svijeća, pa sve do 1. siječnja.</strong> Turistička zajednica grada Zagreba pripremila je prigodne programe kojima nastoji očuvati duh najboljeg božićnog sajma u Europi, naravno, u skladu sa svim propisanim mjerama. <br/> Poseban naglasak ove godine stavljen je na<strong> kulturna događanja </strong>koja će nas na najljepši mogući način uvesti u blagdansko raspoloženje i iščekivanje Božića.</p><p><br/> Za vrijeme zagrebačkog Adventa održat će se mnoštvo različitih prigodnih glazbenih festivala s pregršt koncerata, gdje će, između ostalog, nastupiti Zagrebački solisti, Zagrebački komorni orkestar i brojni drugi vrhunskih hrvatski glazbenici, kao i mlade zvijezde pred kojima je budućnost. Tu su, naravno, i HNK u Zagrebu te KD Vatroslav Lisinski koji u prosincu nude bogat repertoar, a i pojedini zagrebački muzeji su se uključili s prigodnim programima. </p><p>TZGZ je ostvarila promotivnu suradnju i ove godine s Croatia Airlinesom, Turkish Airlinesom te HŽPP-om s kojima smo osigurali posebne cijene karata za posjet zagrebačkom Adventu.<br/> - Svake godine trudimo se naš Advent oplemeniti novitetima te smo odlučili da i ova, po svim parametrima izvanredna, godina, ipak neće biti iznimka. Tako smo pripremili projekt Svjetlost Adventa gdje smo s institucijama na Gornjem gradu inicirali ukrašavanje njihovih prozora u blagdanskom duhu, a pozivamo stanare i sve ostale da postanu dio ove inicijative. Naime, ovim projektom želimo pokrenuti jednu toplu priču, donijeti pozitivne emocije, kreirati osjećaj zajedništva i, u konačnici, potaknuti naše sugrađane da se uključe i time daju svoj doprinos Adventu, tako što će fotografije svojih osvjetljenih i ukrašenih prozora podijeliti na službenoj <a href="https://www.facebook.com/visitzagreb" target="_blank">FB stranici TZGZ </a> koristeći <strong>#OsjetiteSvjetlost. </strong>Drugi novitet jesu Zagrebačke jaslice, točnije online izložba fotografija crkvenih božićnih jaslica nastalih od 2007. do 2020. godine, a tu je i interaktivna izložba proširene stvarnosti Virtualni božićni prozori. Ova izložba će donijeti dašak božićnog ugođaja koristeći animirane motive ovogodišnjeg Adventa u Zagrebu, a bit će postavljena na 20 lokacija u gradu i to u parkovima, trgovima i velikim otvorenim prostorima - i<strong>zjavila je dr.sc. Martina Bienenfeld, direktorica TZGZ</strong>.</p><p><br/> <strong>Osim navedenog TZGZ će s partnerima prigodno urediti tri lokacije</strong> u Donjem gradu (Trg kralja Tomislava, park Zrinjevac, Trg Republike Hrvatske), četiri u Gornjem gradu (plato Gradec, park Bele IV. te Strossmayerovo šetalište istok i zapad), a ukrasit ćemo, s Podružnicom Zrinjevac, adventski vijenac oko Manduševca i božićne borove na Trgu sv. Marka te na Trgu bana Jelačića. <strong><em>Pozivamo sve da ove godine odgovorno uživaju u Adventu, u skladu sa svim mjerama i preporukama nadležnih tijela, a za one koji ne mogu biti s nama osigurali smo i online prijenose na našim društvenim mrežama. </em></strong></p><p>Novosti, servisne informacije, kao i detalji pojedinih programa dostupni su na internet stranicama Adventa u Zagrebu: <a href="https://www.adventzagreb.hr/" target="_blank">www.adventzagreb.hr</a>. </p><p><strong>#OstanimoOdgovorni</strong></p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>