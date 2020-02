Ovoj HDZ-ovki plaćamo stan, dok ona živi u kući s bazenom

Cilj je stambeno zbrinuti mlade obitelji i omogućiti im kupnju stana ili kuće po znatno povoljnijim uvjetima i tako pozitivno utjecati i na demografske trendove.

Jedna od žena zbog kojih je DORH otvorio istragu protiv Brkića

Službeno je to obrazloženje zašto je ova Vlada krenula u subvencioniranje kupnje prve nekretnine mladima. Uz kamate niže nego po tržišnim uvjetima, država plaća i pola rate kredita tijekom četiri godine.

Nakon što je otkriveno da je ravnatelj APN-a Krešimir Žunić kupio jeftino stan iz Programa poticane stanogradnje, sada otkrivamo i nevjerojatni slučaj mlade općinske načelnice koja je iskoristila ove subvencije da si kupi stan u Zagrebu kako bi u njemu mogla boraviti kad navrati u metropolu. A koja inače živi u obiteljskoj kući sa bazenom u svojoj općini Lovreć.

Radi se o HDZ-ovoj Aniti Nosić (30) koja vodi općinu Lovreć nedaleko od Imotskog. Ona je i jedna od četiri žene zbog kojih je DORH otvorio istragu protiv zamjenika predsjednika HDZ-a Milijana Brkića i njegovog brata Joze.

Sumnjičili su ih da su im nezakonito presretali komunikaciju, ali na kraju su odustali od optužnice.

Niti jedna od četiri žene nije se smatrala oštećenom.

Svaki mjesec za nju izdvojimo 1768 kuna

Anita Nosić je prije dvije godine dobila subvencionirani kredit za kojoj je svi mi mjesečno plaćamo pola rate i kupila stan u susjedstvu onog u kojem živi Milijan Brkić.

Radi se o Ulici Marije Radić u zagrebačkom naselju Špansko. Sam stan je površine 48 kvadrata, a kada se pridodaju spremište i lođa dolazi se do 57,4 kvadrata korisne površine.

U HPB-u je dobila kredit od 80.000 eura za kupnju tog stana i kaže da je to i cijena po kojoj je kupila. Kamata joj je tek tri posto za prvih šest godina. Mjesečno za ratu kredita Nosić mora izdvojiti 3.536 kuna, što je skoro polovica njene načelničke plaće.

Ali sva sreća, tu su porezni obveznici koji joj plaćaju polovicu rate četiri godine. Svaki mjesec za nju izdvojimo 1768 kuna.

U prvih 26 mjeseci je za njen stan iz proračuna otišlo skoro 46.000 kuna, a trebali bi ga plaćati još 22 mjeseca. Ali kako je Nosić direktno prekršila i zakon i ugovor, cijeli kredit bi joj trebao doći na naplatu ako APN pokrene postupak protiv nje.

Ne živi u stanu, ali ga i ne iznajmljuje

Naime, svaki kupac koji koristi subvencije se obvezuje da će se u roku 30 dana prijaviti na adresi kupljenog stana. Upravo ta obveza je svojevrsni "osigurač" da oni koji su kupili stan zaista rješavaju svoje stambeno pitanje i da u stanu za koji im pomaže država zaista i žive.

Nosić se u ove dvije godine nije prijavila na adresu iako joj je to obveza.

Da je promijenila prebivalište, po zakonu ne bi mogla biti načelnica. Ona i ne živi u tom stanu, ali ga i ne iznajmljuje. Na vratima i kasliću stoji njeno prezime. A nitko nikada nije to provjeravao iz APN-a koji bi o tome trebao voditi brigu.

- Mi je znamo samo povremeno viđati, ali stan je uglavnom prazan. Evo, kada su dostavljene vrećice za otpad, tjednima su stajale na kvaki jer nitko nije dolazio u stan - svjedoče nam susjedi.

'Nekretninu sam kupila zbog posla, sve je po zakonu'

Nosić u trenutku kupnje nije imala nekretninu u svom vlasništvu, pa je zato i dobila subvencionirani kredit. Ali ona živi u vili u Lovreću koja glasi na njenog oca i ima bazen. Pitali smo je i zašto nije ispunila svoju zakonsku obvezu i prijavila se u Zagrebu.

- Predmetnu nekretninu sam kupila zbog poslovnih odlazaka u Zagreb. Na APN-u je da odluči tko zadovoljava zakonske uvjete kupnje stana. Poslala sam dokumentaciju kao i drugi aplikanti smatrajući da zadovoljavam tražene zakonske uvjete. Temeljem provedenog postupka sklopljen je Ugovor čije obveze u potpunosti izvršavam - odgovorila nam je pisano Nosić.

Tako ispada da građani subvencioniraju stan da bi načelnica imala gdje prenoćiti kada dođe u Zagreb.

Pitali smo je smatra li da bi njoj, koja živi u očevoj kući s bazenom, država zaista trebala plaćati dio rate kredita po programu namijenjenom za zbrinjavanje mladih obitelji.

- Imovina mojih roditelja je imovina mojih roditelja – odgovorila nam je ova mlada HDZ-ovka na ovo pitanje.

Zakon: Kupac stana koji koristi subvencije mora se prijaviti na toj adresi

Ipak, ne bi trebala proći bez posljedica iako subvencije koje smo joj već dali vjerojatno neće morati vratiti.

U svom odgovoru APN preko kojeg je išla subvencija navodi jasnu zakonsku obvezu da se kupac stana koji koristi subvencije mora prijaviti na adresi kupljene nekretnine.

- Ako APN utvrdi da se sredstva ne koriste u skladu sa Zakonom, dužan je obavijestiti kreditnu instituciju koja je dužna kredit proglasiti dospjelim u cijelosti i pristupiti prisilnoj naplati - stoji u odgovoru APN-a.

Dakle, kako sad imaju saznanja, samo to trebaju provjeriti, a Nosić će morati platiti cijeli ostatak kredita odjednom ili će joj stan pod ovrhu. Ostalo joj je platiti oko 72.000 eura glavnice.

Ministar: Nema sumnje, ovo je zlouporaba

Ministar graditeljstva Predrag Štromar (HNS) kaže da nema sumnje da je ovo zlouporaba.

- Mene ovakve stvari šokiraju i neću dozvoliti da se zloupotrebljava mjera kojoj jedini cilj mora biti pomoći mladima da lakše dođu do svog doma. Nemam ni mrvicu tolerancije bez obzira o kome se radilo. Čak i ako je sve po zakonu, mijenjat ćemo ga. Naložio sam kompletnu reviziju APN-a koju će provoditi ministarstvo i o svim nalazima izvijestit ćemo javnost, ali i nadležne institucije. Provjeravamo sve, od načina na koji su se sastavljala povjerenstva pa do načina i postupaka prilikom sastavljanja lista. Navikli smo da se moralizira sve dok problem ne dođe pred prag. No, ja sam odmah reagirao i nastavit ću i dalje. I zahvaljujem novinarima koji ove teme otvaraju. Zakoni i pravila moraju biti za sve ista, a ako se već ne možemo pouzdati u moralne vrijednosti, promijenit ćemo zakone i pravilnike, dokle god sežu moje ovlasti – poručio je Štromar za 24sata.

I za kraj, treba se prisjetiti i izjava koja je Nosić dala prije skoro četiri godine za 24sata, u trenutku kada je postala načelnica jer je njen prethodnik Ante Babić (HDZ) imenovan za državnog tajnika. Tada, 2016. godine, jasno je rekla da se ona iz općine ne seli jer ima sav komfor. A godinu i pol kasnije koristi subvencije. Ona u Lovreću živi s roditeljima. Sestra joj je u Njemačkoj, a brat u Splitu, rekla je tada.

- Zašto ne bih htjela tu ostati? Tu sam u svojoj kući, nadomak prekrasne Makarske rivijere, pola sata od Splita i Omiša. Teško bilo gdje drugdje mogu imati standard koji imam u Lovreću - rekla je Nosić.

Objasnila je i kako vidi svoj politički rad nakon što je završila informatički menadžment u Visokoj poslovnoj školi. Pa je zato bila prvo zamjenica načelnika, a zatim i načelnica. Rekla je da ima odgovornost prema zajednici.

- Odmalena su me učili da su vjera i obitelj na prvome mjestu. Kako imamo odgovornost prema obitelji, tako trebamo imati odgovornost i prema zajednici. S tim sam se uvjerenjem kroz Mladež HDZ-a aktivirala u stranci i sudjelovala u svim aktivnostima općine - rekla je tada za 24sata.