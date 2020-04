Ovršeni umirovljenici moraju do banke po ostatak mirovine

Tko zna koliko je primjera poput B.B. (78) iz okolice Vojnića, teško pokretnog starca kojem je mirovina pod ovrhom pa po njene ostatke mora u Karlovac na šalter banke. Treba mu prijevoz, ali i propusnica. Umirovljenik je koji živi potpuno sam. Što god mu ovih dana treba, ovisan je o tuđoj pomoći. Mirovina mu je pod ovrhom, a da bi ikakav novac podigao za život, mora ići u Karlovac u banku. Novac sa zaštićenog računa ne može dizati debitnom karticom. Kad bi mu banka dala debitnu karticu, on bi novac mogao dizati na bankomatu u Vojniću. Ovako, starac mora na šalter u Karlovac. Ovisi o dobroj volji svojih susjeda, i propusnici.

Dosad je to uspijevao - sjeo bi na autobus, u Karlovcu uvijek strpljivo dočekao svoj red u banci, na tržnici kupio koliko je za preostali novac mogao kupiti hrane, i vratio se kući. No sad to, kao vjerojatno i tisuće drugih ovršenika koji po novac moraju na banku, ne može. Da bi otišao u Karlovac, ionako teško pokretan, prvo nekoga mora moliti da ga tamo preveze i vrati ga kući, i to mu platiti. Ali, prije svega, mora nekoga zamoliti da mu pomogne i oko propusnice za odlazak u grad. Konačno, i taj netko tko ga bude mogao odvesti, morat će ishoditi propusnicu za sebe. Poštar mu mirovinu ne može donijeti, jer ju ne prima preko Hrvatske poštanske banke.

Postavlja se pitanje koliko je ovakvih slučajeva u malim mjestima Like i Gorskog kotara, Slavonije i Dalmatinske zagore, svuda - ovršenih staraca koji zadnje atome snage moraju uložiti da bi došli do ostataka svoje mirovine, umjesto da ona dođe do njih. Lakše bi bilo da imaju debitnu karticu kojom bi novac mogli podići na bilo kojem bankomatu, sad bez naknade.

Upitali smo Hrvatsku udrugu banaka (HUB) što će se za ove ljude učiniti kako bi im se barem malo olakšalo situaciju.

- Banke su trenutno posvećene izvanrednoj situaciji epidemije koronavirusa i prate moguće scenarije nadležnih institucija te u skladu s njima prilagođavaju vlastite interne procedure i poslovanje. Pojedine banke, članice HUB-a, već posjeduju debitne kartice za klijente sa zaštićenim računom, kako bi u ovoj izvanrednoj situaciji mogli što jednostavnije obavljati transakcije bez potrebe za dolaskom u poslovnicu. Savjetujemo klijentima sa zaštićenim računom koji u ovom trenutku još uvijek nemaju debitnu karticu da se informiraju u svojoj banci o mogućnostima koje su im na raspolaganju, odgovara HUB, dok odgovor Karlovačke banke još čekamo.

- Banke pozorno prate situaciju i u kontinuiranoj su komunikaciju s nadležnim institucijama te razmatraju razna rješenja za sve skupine građana, zaključuje HUB: Hoće li to, i skoro, riješiti problem starca iz okolice Vojnića, nije poznato.



Tema: Hrvatska