'Ovršni postupci ići će u tri vala, mijenjat ćemo ovršni zakon. Općine? Njih tri se žele spojiti'

Osnovni cilj izmjena i dopuna bit će pojeftinjenje postupka i ubrzavanje. Bitno je da je tu rok od 15 dana gdje će javni bilježnik pozvati ovršenika da se očituje o dugu, priča ministar uprave

<p>Ministar pravosuđa i uprave<strong> Ivan Malenica </strong>tvrdi kako Vlada ulaže napore prema pronalasku najboljeg rješenja za ovrhe s obzirom na trenutačnu situaciju, a za <a href="https://vijesti.hrt.hr/664234/malenica-ovrsni-postupci-u-tri-vala" target="_blank">HRT-ov Dnevnik</a> najavio je kako se ide u izmjene i dopune Ovršnog zakona.</p><p>Cijeli postupak bi se trebao ubrazi i pojeftiniti, a ovršni postupci trebali bi ići u tri vala.</p><p>Na pitanje ima li podatak o strukturi duga prema vjerovnicima i iznosu, kada je riječ o ovršnim prijedlozima "koji su u ladicama javnih bilježnika" Malenica je rekao da nema te podatke.</p><p>- Radi se o ovršnim prijedlozima za koje postoji mogućnost da dođe do ovršnih rješenja da idu kasnije na naplatu. To je postupak temeljem ovršnog zakona koji završava rješenjem o ovrsi, a kasnije je naplata putem Fine. I tu imamo određene rokove koji će prolongirati samu naplatu tražbine - dodao je pa naglasio kako je Vlada smanjila broj blokiranih sa 370 na 229 tisuća i napravila još toga:</p><p>- Uvedene su određene socijalne klauzule, izmijenjen je iznos koji iz plaće smije ovršiti, a zabranjeno je i provođenje ovrhe nad jedinom nekretninom.</p><p>Osnovni cilj izmjena i dopuna bit će pojeftinjenje postupka i ubrzavanje:</p><p>- Bitno je da je tu rok od 15 dana gdje će javni bilježnik pozvati ovršenika da se očituje o dugu. Ako ospori dug, postupak ide na sud. Ako dug plati, ne donosi se ovršno rješenje. </p><p>Odgovarajući na pitanje mora li se ovrha najprije platiti, pa tek kasnije eventualno ići na sud, Malenica je kazao da postoji mogućnost prigovora kao pravnog lijeka kojim se osporava tražbina, ovrha, pa se onda ide na sud. Istaknuo je i da će čitav postupak biti jeftiniji, oko 600-ak kuna po jednoj ovrhi.</p><h2>Neke općine se žele spojiti</h2><p>Odgovarajući na pitanja o smanjenju broja dužnosnika na razini lokalne samouprave kazao je da se ide u smjeru smanjenja troškova.</p><p>- Tako smo se odlučili na smanjenje broja lokalnih dužnosnika. Na idućim lokalnim izborima birat će se 630 dužnosnika manje. Idemo i u smjeru smanjenja broja predstavničkih tijela. Bit će ih oko 2000 manje - rekao je za <a href="https://vijesti.hrt.hr/664234/malenica-ovrsni-postupci-u-tri-vala" target="_blank">HRT</a>.</p><p>Što se tiče funkcionalnog spajanja nekih općina već postoje tri koje su iskazale interes - Posedarje, Starigrad i Jasenice.</p><p>U vezi s aferom Janaf Malenica je rekao da premijer <strong>Andrej Plenković</strong> nije znao za provođenje izvida niti je smio znati.</p><p>- Čudi me izjava<strong> Arsena Bauka</strong> da premijer Plenković treba dati ostavku. Dakle premijer Plenković ne treba dati ostavku jer je postupao po zakonu, a to znači da nije znao niti je smio znati za provođenje izvida koji su tajni prema zakonu o kaznenom postupku. </p>