Bespomoćan pluta već 2 dana: 'Pomozite, ne mogu se micati'

Spasilački timovi i pripadnici mornarica nekoliko zemalja u južnom Indijskom oceanu od petka tragaju za Abhilashem Tomyjem, 39-godišnjim mornaričkim zapovjednikom i iskusnim jedriličarem koji teško ozlijeđen bespomoćno pluta na svojem brodu nasred oceana, javlja CNN.

Tomy je nastradao nakon što je njegovu jedrilicu zahvatila oluja tijekom jedriličarskog natjecanja Golden Globe Race u kojoj natjecatelji, bez pomoći suvremene tehnologije, plove neprekidno 30.000 milja. Nakon 82 dana plovidbe Tomyjev brod Thuriyu zahvatila je oluja, a australska kraljevska mornarica i druge službe objavile su da se Tomy trenutačno nalazi oko 1900 milja jugozapadno od Pertha, na području koje se smatra graničnim za omogućavanje brzog i trenutačnog spašavanja.

Foto: screenshot/Google Maps

Potragom za njime rukovodi Centar za koordinaciju spašavanja na moru u australskoj Canberri.

Excellent news. An @IndianNavy P-8I has located @AbhilashTomy in the southern Indian Ocean. The aircraft made a stopover in Mauritius. pic.twitter.com/wQ7e4isTRQ

Organizatori utrke zabrinuli su se nakon što je Tomy poslao tekstualnu poruku.

- Bez jarbola. Teške ozljede. Ne mogu ustati - napisao je, a nakon te poruke nije se oglasio narednih 15 sati.

Napokon je došla nova satelitska poruka u kojoj je označio svoju lokaciju.

- Aktiviran EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon). Ne mogu hodati. Možda ću trebati nosila - napisao je.

Organizatori utrke pojasnili su da je kasnija poruka dala naznačiti da je Tomy na sigurnom, ali da imobiliziran leži u potpalublju.

- Mogu micati nožne prste. Osjećam se loše. Ne mogu jesti ni piti. Teško mi je dohvatiti torbu - napisao je u posljednjem javljanju.

Tomy je isplovio 1. srpnja 2018. iz luke Les Sables d'Olonne na zapadnoj obali Francuske. Organizatori utrke objavili su i kako je poslan zrakoplov iz australskog Pertha koji bi do područja gdje se Tomy nalazi trebao stići u jutarnjim satima nedjelje po našem vremenu. Tada će, nadaju se, uspjeti procijeniti štetu na brodu i pokušati doći do njega.

HMAS Ballarat is on its way assist an injured solo yachtsman, approximately 1800 nautical miles off the WA coast. The sailor, an officer in the Indian Navy is understood to have suffered a serious back injury when his ten metre vessel, “Thuriya” was de-masted in extreme weather. pic.twitter.com/e5zgO6F7bj