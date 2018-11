Ozlijeđena su djeca: Urušio se tobogan na napuhavanje

Britanska policija je rekla da je sedmero djece ozlijeđeno u subotu u Woking Parku u britanskom Surreyu nakon što se tijekom vatrometa urušio tobogan na napuhavanje.

Woking Park je evakuiran, a ozlijeđenu djecu su prevezli u bolnicu u Londonu.

BREAKING: A serious incident is developing at #Woking Park which was holding a firework display and funfair.



The Park has been evacuated.



Surrey Police confirm that the ‘Helter Skelter’ slide has collapsed.



The Air Ambulance has just landed.



