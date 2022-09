Putnik iz vlaka smrti: Bio je to strašan udarac, kao da je tenk pogodio vlak. Ljudi su vikali

Učitelj povijesti Denis Sablić jedan je od ozlijeđenih putnika u teškoj željezničkoj nesreći kod Novske u kojoj je smrtno stradalo troje ljudi, a 11 ih je ozlijeđeno.

- Bio sam u vagonu do lokomotive. Dvije-tri minunte sam oči sklopio, bio je strašan udarac, kao da je topovsko tano, da je tenk pogodio vlak. Nestalo je svjetla, vagon se preokrenuo i onda sam puzao. Čuo sam ljude vani kako viču, čuo sam vatrogasce da hodaju - opisao je putnik N1.

- To da se dogodilo odmah nakon Slavonskog Broda, to bi bilo puno više zla. Od Slavonskog Broda do Nove Gradiške puno srednjoškolaca izađe van i onda bude manje putnika - dodao je putnik koji je išao posjetiti majku i brata u Novsku.

Rekao je da su mu vatrogasci pomogli da izađe van iz vagona. Dodaje da prvih pola sata nije znao za sebe te da su mu dva rebra napukla.

