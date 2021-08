U kampu na području Rovinja policija je u srijedu uhitila njemačkog državljanina (39) koji je snimao nagu djecu.

Pedofil se nije skrivao, kao ni njegov sunarodnjak (41) uhićen dan ranije. U utorak oko 12 sati je kraj kafića na plaži u kampu na rovinjskom području mobitelom snimao nagu djecu te su građani pozvali čuvara kampa.

Tri sata kasnije gosti kampa primijetili su Nijemca (56) koji je na plaži podvodnom kamerom snimao nagu djecu. Kad mu je pristupio čuvar, muškarac je pobjegao u vodu, no zaštitari kampa odmah su reagirali i čamcem su ga pratili, dok naposljetku nije odustao od bijega i predao im podvodnu kameru. Prošli tjedan “pao” je i Slovak (42) koji je usmjeravao ručni sat prema djeci i spuštao se s njima toboganom. Kad mu je prišao zaštitar kojeg su pozvali gosti kampa, muškarac je pokušao pobjeći, no zaštitari su ga ubrzo zaustavili i zadržali do dolaska policije. U srpnju je policija zbog pedofilije uhitila još jednog Nijemca, Talijana i Austrijanca. Talijan (35) u popularnom nudističkom turističkom naselju u Istri, čiji je i sam gost bio, pametnim mobitelom je snimao golu djecu. Svoju izopačenost i drskost kod snimanja iskazao je i tako što se oglušio o brojna upozorenja o zabrani snimanja. Golu djecu snimao je i u bazenu te ispod tuša. Otkrili su ga drugi turisti pa su na sumnjivca upozorili zaštitare.

Nisu svi uhićeni pedofili bili stranci. Zbog spolne zlouporabe djevojčice (13) uhićen je predsjednik Zdruga katoličkih skauta Riječke nadbiskupije. Muškarac (24) već je bio uhićen u travnju, i to zbog dječje pornografije.

- Prema nacionalnom istraživanju Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba i Hrabrog telefona, na učenicima srednjih škola na uzorku od ukupno 4191 djece, ali i prema podacima Vijeća Europe, svako peto dijete seksualno je zlostavljano - rekla je Mia Roje Đapić, psihologinja iz Poliklinike. Procjenjuje se da se razotkrije osam posto slučajeva kod dječaka i 18 posto kod djevojčica.

Kamere u satovima, knjigama, naočalama

Pedofili mahom koriste ‘pametne’ telefone s ugrađenim jakim zoom kamerama, skrivene tzv. špijunske kamerice integrirane u okvire najobičnijih sunčanih Ray-Ban naočala, ručne satove, knjige... Koriste i kemijske olovke s ugrađenom jakom kamerom koje, osim kamere, imaju i USB punjivu bateriju te podatkovnu mikro karticu. Kamerice skrivaju i u minijaturnim pojasnim torbicama.