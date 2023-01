Pacijente na Rebru u prosincu liječili su i glazbom. Sestra Ana Ljubas: 'Ovo ih je oduševilo!'

Bolnica je sve samo ne mjesto na kojem ljudi žele biti, a pogotovo ne žele ondje provesti blagdane. No kako bolest ne pita pa su mnogi prisiljeni umjesto uz obitelj, blagdane provesti u bolnici, glavna sestra KBC-a Zagreb, Ana Ljubas, odlučila se ove godine na projekt kojim je kroz cijeli prosinac organizirala razna događanja ne bi li i pacijentima, ali i medicinskom osoblju, priuštila što topliju blagdansku atmosferu u bolnici.

Iako je i ranijih godina za određene dane u prosincu organizirala pjevanje zborova pred bolesničkim prozorima, ove je godine otišla korak dalje.

Foto: 24sata/KBC Zagreb

'Svi su bili presretni'

- Svake godine na Svetog Nikolu i Badnjak organizirali smo dolazak mladih crkvenih zborova Grada Zagreba koji bi došli i pjevali božićne pjesme pod prozorima dječje hematologije. Vidjeli smo koliko je to bolesnicima značilo i koliko im je osjećaj Božića drugačiji. Ove godine nam je moja prijateljica donirala klavir i prvi je za njega sjeo docent Mislav Puljević i zasvirao, tad je bilo i suza radosnica od strane pacijenata, a kako se bližio Advent, pomislila sam, imamo klavir, vidimo da glazba pozitivno djeluje na pacijente i došla sam na ideju da imamo događanja kroz cijeli Advent i tako nam je cijeli prosinac protekao u glazbi - ispričala je za 24sata Ana Ljubas, glavna sestra na Rebru.

Prvu nedjelju Adventa, glazba je kaže, pacijente dozvala na hodnik, ležali su u svojim bolesničkim posteljama kad su čuli kako dopire glazba iz glavnog hodnika.

- Pacijenti su mi tad rekli da ih je to jako razveselilo. Objavili smo snimku i sve više ljudi se javilo da želi doći svirati i pjevati pacijentima i osoblju. Došla nam je pjevati solistica Ružica Gačić za Svetog Nikolu i svaki dan nam je bila sve veća potvrda da glazba ima pozitivan učinak na bolesnike, ali i na naše djelatnike, koji su mi rekli da im je dovoljno proći kroz hodnik i čuti ugodnu glazbu koja im podiže raspoloženje, pa se lakše nose sa svime. Kako smo sve objavljivali na svojim Facebook profilima, to je vidjela i prof. Eva Kirchmayer Bilić, koja mi se javila i rekla da želi doći kao i puno njenih kolega, pa Renata Novoselec. Počeli su nam se javljati i solisti HNK te solisti glazbene škole Vatroslav Lisinski, kao i glazbene škole Pavla Markovca, došla nam je njihova prvakinja na violini. Bili su i Zagrebački solisti. Kvartet obitelji Vonnemann svirao je u Petrovoj za tek rođene bebe i majke ispred rađaone i odjela na Božić. Događanja su nam cijeli prosinac, sve do Nove godine - kazala nam je.

Bor želja

Opisala je i kako su na sve reagirali pacijenti.



- Jednom prilikom nam je bio pacijent po kojeg je sanitet došao nakon zračenja da ga vozi kući, no pacijent je molio sanitet da ga pričeka da posluša nastup, rekao je da mu ovo uistinu puno znači. Bio nam je i jedan mladi pacijent koji je taman otpušten iz bolnice, kad je svirala glazba i kazao mi je: Tko bi rekao da će me glazba ispratiti iz bolnice' - ispričala nam je Ana Ljubas.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Za klavir su osim profesionalnih glazbenika, sjeli i liječnici koji su uljepšali dane u bolnici svojim pacijentima kroz svoje glazbene note.

- Jedan od pacijenata mi je rekao da mu glazba popušta strah s kojim je stigao u bolnicu. Profesor Borislav Belev, naš onkolog također je svirao na klaviru, pa dr. Mario Vodanović, hematolog, pjevali smo božićne pjesme uz njihovu pratnju, a zapjevala je i Božana Rakušić, naša medicinska sestra s hematologije, onda su im se pridružili i ostali djelatnici. Uz to smo posebno ukrasili sve. Sestra Gordana Miškulin predložila je da kao nakit na centralnom boru imamo poruke, čestitke, bor je pun prekrasnih želja. Jedna želja je bila da Hrvatska u Kataru osvoji broncu, a 99 posto želja se odnosi na to da se bolesnicima želi brz oporavak. Sav nakit na boru dječje hematologije izradile su pak naše sestre uz pomoć pacijenata - ispričala nam je sestra Ana uz zaključak kako je glazba dodatan lijek.



Najčitaniji članci