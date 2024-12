'Pacijenti obožavaju kad im sviramo, a svakog 6. prosinca pretvaram se u Svetog Nikolu'

Kardiolog Mislav Puljević, osim što liječi kardiološke bolesnike u KBC-u Zagreb, već nekoliko godina tijekom adventa uveseljava pacijente i njihove obitelji te ih liječi glazbom. Naime, docent Puljević od rane mladosti svira klavir i svoje glazbeno umijeće nesebično dijeli s pacijentima kako bi ih utješio u predblagdansko i blagdansko vrijeme.

- Završio sam osnovnu muzičku školu i u to vrijeme nisam baš toliko volio svirati, no sad uživam. Kad nam je donacijom stigao klavir na Rebro, prvi sam zasvirao na njemu i sviram sve otkad naša glavna sestra Ana Ljubas organizira Advent na Rebru - rekao je za 24sata kardiolog Puljević.

U vrijeme došašća nekoliko puta sjeda za klavir i svira za pacijente.

- Lani mi se priključila i moja 12-godišnja kći Rita, koja pjeva inače u crkvi, a sad pjeva sa mnom dok ja sviram. Bila je oduševljena kad sam je pitao želi li pjevati za naše pacijente. Bilo joj je jako drago što je dobila tu priliku pjevati im i malo im olakšati vrijeme koje moraju boraviti u bolnici - rekao nam je docent Puljević.

Kad su krenuli s Adventom, prvo su se, kaže, bojali kakve će biti reakcije pacijenata.

'Pacijenti su izrazito ganuti'

- Međutim, reakcije su bile izvan svih očekivanja. Svi su naši pacijenti bili izrazito ganuti. Većinom pjevamo božićne pjesme, od popularnih do crkvenih, a biramo one koje u sebi imaju riječi utjehe. Dokazano je da glazba liječi i opušta, a ljudi koji dolaze u bolnicu na liječenje pod velikim su stresom i glazba im pruža bar malu dozu utjehe. Činjenica da ih možemo utješiti dodatno nas ispunjava energijom. Trebate vidjeti kad krenemo svirati, ljudi u čekaonici ostavljaju mobitele. Prvo pogledavaju što se događa, potom se krenu skupljati oko klavira te stoje i slušaju. Kad završim sa sviranjem, redovito kažu: 'Dajte još malo' - opisuje docent Puljević.

Predblagdansko vrijeme, kao i vrijeme blagdana, posebno je, kaže on, teško bolesnicima koji su sami u bolnici.

- Božić je vrijeme u kojem se obitelj okuplja i druži, a mnogo je, nažalost, onih koji ga provode u bolnici. Ideja ovog Adventa je da im glazbom pružamo utjehu kako bi znali da nisu sami. Definitivno ću nastaviti svirati i bar malo pokušati utješiti naše pacijente, koji osim naše liječničke skrbi trebaju i znakove pažnje - kazao nam je na kraju docent Puljević.

A pacijente, pogotovo one male, posebno veseli dolazak svetog Nikole 6. prosinca, u čije čizme posljednjih pet godina na Rebru uskače specijalizant pedijatrije dr. Matej Jelić s Odjela dječje hematologije i onkologije. Osim što utjelovljuje svetog Nikolu, ujedno već šest godina na Badnjak s ostalim pjevačima crkvenih zborova pjeva djeci koja moraju biti u bolnici.

- Moja avantura sa svetim Nikolom počela je prije nekoliko godina, a posljednjih šest godina pjevamo ispred dječje onkologije. Ubrzo smo krenuli pjevati i oko cijelog Rebra na Badnjak. Iako sam najmanje talentiran za glazbu, evo ispalo je da organiziram pjevanje već godinama - navodi dr. Jelić.

Pitamo ga prepoznaju li ga djeca kao svetog Nikolu.

- A oni stariji od sedam-osam godina me prepoznaju ako se ne zamaskiram dobro. Jednom je jedan dječak prepoznao moje tenisice, no to mu nije pokvarilo oduševljenje kad sam se pojavio kao sveti Nikola s darovima. Tako im razbijem monotoniju dana jer su većinom u svojim sobama s obzirom na njihovo zdravstveno stanje. No nakon što me mali pacijent raskrinkao, nabavili smo originalne čizme svetog Nikole - kaže nam uz smijeh dr. Jelić.

Svake godine se, dodaje, iznenadi koliko djeci znače ti mali znakovi pažnje odraslih kad im se posvete na drugi način, a ne samo kao liječnici.

- Većinom počnem razgovor tako što im kažem da sam dobio informacije koliko su bili hrabri tijekom liječenja i da ih sveti Nikola ohrabruje da ozdrave i nastave djetinjstvo - kaže nam na kraju dr. Jelić.

Već nekoliko godina u predvorju glavne zgrade KBC-a Zagreb glavna sestra KBC-a, Ana Ljubas, organizira prigodne koncerte i događanja tijekom adventa, u koje su uključeni liječnici i medicinske sestre, a sve kako bi uljepšali teške dane koje pacijenti moraju provoditi u bolnici umjesto u krugu obitelji.

- Pacijenti mi kažu da im glazba umanjuje strah i mi ih želimo razveseliti. I ove godine smo tijekom cijelog adventa imali bogat program. Nastupali su tako Tri soprana ONE i Ivo Gamulin Gianni, a na klaviru je svirala Darjana Blaće. Nastupali su Božja Slava Band, Dječji zbor Mikrofončić, s voditeljicom zbora Nedom Parmać, Akademski zbor 'Ivan Goran Kovačić', uz voditelja Ivana Šćepanovića, Sandra Bagarić i Đani Stipaničev, dok je na klaviru bio Darko Domitrović. Svirao je i Hrvatski vokalni ansambl 'Sv. Blaž', Dječji zbor Župe sv. Ivana Nepomuka, voditeljice Katarine Bematović. Nastupala je i Glazbena škola 'V. Lisinski' uz voditelja prof. Hrvoja Pintarića. Naš docent Mislav Puljević svirao je klavir uz pratnju kćeri Rite. Nastupali su i Mario Lipovac te Matea i Fran Vlahović, Klapa Sv. Ante, Valentina Fijačko Kobić i Roko Radovan pjevali su božićne pjesme, dok je na klaviru bila Helena Borović. Djelatnici KBC-a Zagreb uputili su pjesmom božićnu čestitku našim pacijentima. Prof. Borislav Belev svirao je klavir, a nastupali su i dr. Marijo Vodanović, Božana Rakušić, magistra sestrinstva, te dječja skupina Šarene loptice, kao i tenor Domagoj Dorotić, sopranistica Monika Cervočec, uz klavirsku pratnju Helene Borović - kazala je za 24sata Ana Ljubas.

Medicinske sestre na Rebru također vrijedno rade na ukrašavanju bolničkih hodnika prigodnim blagdanskim ukrasima i brinu se da svako dijete koje dođe na Rebro dobije igračku plišanca koje doniraju građani, kako im dolazak i odlazak iz bolnice bio toliko traumatičan.

