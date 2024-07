Pacijenti u brizi: 'Prijateljica još čeka zračenje. Zvao sam Rebro, kažu da nije istina da je sve ok'

Plan zračenja je kod nekih pacijenata izgubljen, neki planovi se moraju raditi ispočetka. Međutim, točne detalje o tome što se dogodilo poslat ćemo u priopćenju svima medijima, kratko je za 24sata rekao dr. Milivoj Novak, pomoćnik ravnatelja KBC-a Zagreb, nakon što smo ga pitali je li točno da je nakon hakerskog napada došlo do nestanka podataka pacijenata, zbog čega onkološki pacijenti trebaju čekati na zračenje.

- Moja prijateljica još čeka zračenje na Rebru. Tamo i dalje traje kolaps od kibernetičkog napada. Radiologija ne radi, ne znaju ni kada će raditi. Kad sam ih zvao i sami su mi rekli da mediji pišu jedno, a da je kod njih situacija nikakva i ne znaju kad sustav kreće u pogon. Onkološki pacijenti su u velikom problemu - rekao je čitatelj za 24sata.

Razgovarali smo i s dobro upućenim liječnicima koji se bave liječenjem onkoloških pacijenata, a oboje su nam rekli da je u ovom slučaju evidentno kako Rebro nije imalo sačuvane podatke i na drugome mjestu.

- Sigurno je da nisu imali kopirane podatke na drugome mjestu jer su ostali bez podataka. Naša bolnica, recimo, sprema podatke i nema ih samo na jednome mjestu, provjerili smo to sad s njima nakon što se dogodio hakerski napad na Rebru. Liječnici vjerojatno nisu ni znali da bolnički sustav nije čuvao podatke na još jednome mjestu. Ovdje se dovodi u pitanje sigurnost cijele bolnice. Svaki bolnički sustav za zaštitu podataka morao bi čuvati podatke na više mjesta, mi ih čuvamo i u digitalnom i u pisanom obliku - rekla nam je liječnica iz jednog drugog kliničkog bolničkog centra u Hrvatskoj.

'Pacijenti očajni'

Ističe kako joj je itekako jasno zašto su pacijenti očajni jer sad čekaju na zračenje već tjednima. Zanimalo nas je koliko dugo mogu čekati na zračenje, a da im se ne dovodi život u opasnost.

- Sve ovisi o dijagnozi pacijenta koliko smije čekati na zračenje. Neki oblici karcinoma, makar se radilo o istom dijelu tijela, mogu dulje čekati, pa čak i do šest mjeseci, dok neki ne smiju čekati ni mjesec, dva. Sve ovisi o tome koliko je karcinom agresivan i koje dobi je pacijent - istaknula je.

Dodaje kako sad zbog gubitka podataka pacijente opet trebaju snimiti CT simulatorima.

Izbrisani podaci

- Riječ je o CT uređaju koji ima nisku dozu zračenja. Da se to brzo srediti ako uvedu snimanje i u popodnevnim smjenama i vikendima, što bi trebali napraviti za zdravlje pacijenata - smatra liječnica.

Razgovarali smo i s jednim liječnikom, koji nam je potvrdio navode liječnice.

Objasnio je kako se sad provode moderna zračenja, stoga se više ne radi ručno crtanje po pacijentu gdje ga treba ozračiti, kao što je bio slučaj prijašnjih godina.

- Ranije ste kod osoba koje idu na zračenje mogli vidjeti crte koje su označavale polja zračenja. Toga više nema. Nova tehnologija ima simulatore koji su vezani uz linearni akcelerator. Napravite CT pacijentu i on vam isplanira zračenje i da racionalan program zračenja po kojemu znate koja polja, odnosno dijelove tijela kojom snagom treba zračiti. Ti se podaci šalju u bazu podataka. Tad se povuče dokument pacijenta i aparat se namjesti sam. Na Rebru očito nisu radili back up baze podataka - rekao nam je.

Ističe kako je došlo do toga da su izbrisani podaci s planovima liječenja i zračenja pacijenata.

- Ako su izbrisani, vi tad ne možete zračiti pacijenta jer ne znate koja polja i kolikom snagom je potrebno zračiti. Nakon zračenja se promijeni anatomija tijela pa nemate početni plan. Vjerojatno se to dogodilo pa ne znaju što će. To je najvjerojatniji razlog da pacijenti sad čekaju na zračenje. To je velika pogreška bolničkog sustava - navodi.

Također nam je rekao da neki pacijenti mogu čekati dulje na zračenje, no kod nekih je situacija takva da ako preskoče više od dva zračenja, onda to utječe na dosadašnje rezultate zračenja.

- U tom slučaju dolazi do ugroze zdravlja pacijenata - zaključuje liječnik.

A nakon što su hakeri napali Rebro prije dva tjedna, sad je na udaru i HZZO.

- HZZO je 11. srpnja dobio saznanje kako je u tijeku tzv. 'spoofing' napad - vrsta kibernetičkog napada kojim se napadači lažno predstavljaju kao HZZO s ciljem provedbe pripremnih radnji radi počinjenja kaznenog djela prijevare - objavili su.

Upozoravaju građane da mailovi koje zaprime s adrese podataka zastita@hzzo.hr nemaju veze s HZZO-om, kao i da HZZO obavijesti sličnog sadržaja šalje isključivo putem sustava e-Građani.

- Molimo građane da izbrišu mailove zaprimljene sa spomenute, u našem sustavu nepostojeće adrese, da na poruku ne odgovaraju niti da otvaraju privitke - objavili su iz HZZO-a.

Predsjednik saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić potvrdio je da su KBC-u Zagreb vraćeni podaci te pozvao na ulaganja u kibernetičku sigurnost.

- Odbor je prihvatio izvješće vezano za kibernetičke napade na više državnih institucija. O detaljima ne mogu, ali mogu odgovoriti da je točna bila informacija o tome da su 4. srpnja podaci vraćeni KBC-u. Sva pitanja trebaju biti upućena zdravstvenoj ustanovi koja je bila napadnuta, ali bitno je da je SOA odradila povrat svih podataka koji su bili ukradeni - rekao je Ostojić nakon sjednice saborskog Odbora dodajući kako su kibernetički napadi danas jedni od najčešćih oblika napada.

'Stotine nemaju zračenje'

Zastupnica platforme Možemo! Ivana Kekin u svom govoru u Saboru rekla je da stotine ljudi ne može do svoje radioterapije zbog hakerskog napada na koji su odgovorni, kaže, odgovorili očajno.

- Zamislite na trenutak da ste prije nekoliko mjeseci dobili dijagnozu onkološke bolesti. Preokrenuo vam se život naopačke, život vam se vrti oko čekaonica, liječnika, pregleda... Ako ste sreće i vaša je bolest operabilna, prošli ste kroz tešku operaciju, oporavak, nekoliko mjeseci teške i iscrpljujuće kemoterapije. I onda ste došli do treće faze, a to je radio terapija. Već godinu dana traje vaš pakao i čekate još nekoliko tih zračenja da konačno za sebe možete reći da ste ponovno zdrava osoba. Stotine ljudi nema svoje zračenje. Nema nalaza. Ne znaju što da zrače. Liječnici su izvan sebe, njima je jasno da svako odgađanje zračenja povećava šansu za povratak bolesti protiv koje se ljudi mjesecima liječe. Što rade ministar i Plenković? Kažu sve je u redu - navodi.