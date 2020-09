Pacijentice optužuju psihijatra iz Hrvatske: Tražio je da se skinem i pitao može li me dirati dolje

Dolazila sam svaka dva mjeseca, počeo mi je govoriti svakakve stvari, da se seksam na svakom uglu... Onda me pitao može li probati koliko sam vlažna, ispričala je pacijentica za emisiju Provjereno na Novoj TV

<p>Emisija Provjereno na Novoj TV donosi šokantne ispovijesti pacijentica koje su uglednog psihijatra sa sjevera Hrvatske optužili za seksualno zlostavljanje i koji, kako piše <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/crna-kronika/pacijentice-odlucile-progovoriti-za-provjereno-ugledni-psihijatar-seksualno-ih-napastvovao---618841.html" target="_blank"><strong>Dnevnik.hr,</strong></a> unatoč prijavama komori, još uvijek ima dozvolu za rad.</p><p>- Dolazila sam svaka dva mjeseca, počeo mi je govoriti svakakve stvari, da se seksam na svakom uglu... Onda me pitao može li probati koliko sam vlažna - ispričala je pacijentica za <strong>Provjereno</strong>.</p><p>Prebacila se kod drugog psihoterapeuta i sve mu ispričala.</p><p>- Ta je djevojka došla k njemu radi duboke anksioznosti. Objasnio joj je da ima pojačanu laktaciju iz grudi i pri svakom dolasku dirao ju je po grudima. To je trajalo pet, šest mjeseci, a onda joj je predložio seksualni odnos. Lukavo je manipulirao djevojkama koje su bile ranjive, on je seksualni predator - ispričao je za <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/crna-kronika/pacijentice-odlucile-progovoriti-za-provjereno-ugledni-psihijatar-seksualno-ih-napastvovao---618841.html" target="_blank"><strong>Provjereno </strong></a>Nebojša Buđanovac, psihoterapeut i socijalni pedagog kojem se djevojka obratila za pomoć.</p><p>Druga djevojka kaže da je na liječenje kod tog uglednog psihijatra došla zbog depresije, a on ju je tražio da se skine.</p><p>- Imao bi te neke metode diranja, učenje udisaja, izdisaja... Stalno je ponavljao da je seksualni odnos jako bitan u terapeutske svrhe - rekla je pacijentica, koja je tada bila studentica klavira.<br/> </p>