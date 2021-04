Uhićenjem jednog od šefova kriminalne skupine, iza koje je niz likvidacija i tone prokrijumčarenog kokaina, Slobodana Kašćelana i četvorice njegovih suradnika crnogorska policija zadala je još jedan težak udarac tzv. kavačkom klanu.

Kašćelana su uhitili u utorak u Kotoru zbog sumnje da je organizirao kriminalnu skupinu koja je počinila i planirala više teških kaznenih djela za koje može biti osuđen i na 40 godina zatvora.

Srbi: Crnogorci su ga pustili da pobjegne

Uz Kašćelana su, prema saznanjima podgoričkih medija, uhićena još najmanje četvorica njegovih suradnika. No drugi čovjek kriminalne organizacije, Radoje Zvicer, nestao je bez traga.

Kurir piše da je Zvicer zbrisao preko Albanije u Južnu Ameriku i dodaje da Zvicer uopće nije uhićen jer su mu iz crnogorskih državnih struktura javili da mu prijeti uhićenje pa je uspio pobjeći.

Udarac za udarcem

Ovo je, piše beogradski Blic, samo posljednji u nizu udaraca za tzv. kavački klan, koji je u ozbiljnom problemu otkako je pao njihov “beogradski ogranak”, koji su predvodili Veljko Belivuk zvani Velja Nevolja i Marko Miljković Mare poznatiji kao Zver.

Kokain i ubojstva

Belivuk i Miljković su, kako se sumnja, bili glavni ljudi ovoga klana u Srbiji. Bili su zaduženi za organiziranje i distribuciju velikih količina kokaina po Srbiji, a prema operativnim policijskim podacima, i brutalno su likvidirali protivnike tzv. kavačkog klana.

Koliko su se osjećali jako i zaštićeno najbolje pokazuje to da su krajem 2020. otišli u Crnu Goru na sastanak sa Zvicerom i Kašćelanom te se vozili njihovim blindiranim autima ni ne pokušavajući sakriti da su na primorju kako bi se sastali s njima.

No Velju Nevolju i Mareta uhitili su kad su se vratili u Srbiju. Drugi jak udarac klan je zadobio početkom mjeseca, kad su u Portugalu uhićeni Igor i njegov sin Vladimir Božović. Igor Božović (56) visokorangirani je pripadnik klana koji je pobjegao policiji 2017., čim je pušten iz zatvora.

Uz Kašćelana i Zvicera, bio je jedan od osnivača zločinačke skupine koju smatraju jednom od najopasnijih u ovom dijelu Europe.

Pokušali su ga raznijeti

Kašćelana su više puta pokušali ubiti. Crnogorska policija je 22. siječnja spriječila njegovu likvidaciju dok je u blindiranom automobilu išao na suđenje u Viši sud u Podgorici. Ubojice su ga planirale napasti dok bi u autu čekao na jednom od semafora. Plan je bio, piše Blic, da se ubojica na motociklu približi njegovu vozilu, magnetom prikači bombu i onda je aktivira. Likvidacija je spriječena “u trenucima izvršenja kaznenog djela”, priopćila je tad policija. Da je eksplozivna naprava s 3,2 kilograma plastičnog eksploziva eksplodirala, na ulicama Podgorice “to bi bilo ravno katastrofi”. Vještaci su, naime, rekli da bi djelovanje posebno pripremljene eksplozivne naprave bilo ubojito u promjeru od najmanje 100 metara od mjesta eksplozije.

I Radoja Zvicera, drugog čovjeka klana, također su pokušali likvidirati. On se godinama skrivao u Ukrajini, gdje su ga lani izrešetali dok je džogirao, no uspio je preživjeti. Nekoliko mjeseci nakon toga tajno se vratio u Crnu Goru.

Sukob s 50-ak mrtvih u nizu zemalja, nasreću ne i u Hrvatskoj, između pripadnika nekad jedinstvenog klana počeo je 2014., kad se kriminalni klan iz Kotora raspao na dva dijela. Imena su dobili prema naseljima u okolici Kotora - Škaljari i Kavač. Onda su Škaljari iskoristili to što je Goran Radoman, pripadnik dijela klana iz Kavača, zbog nekog prometnog prekršaja završio u pritvoru na Kubi, pa su iz njegova stana u Valenciji ukrali 200 kilograma kokaina.

Serović je dilao putovnice

Drogu je, navodno, pisali su crnogorski mediji, uzeo jedan od pripadnika klana kako bi se osvetio jer se klan o njemu nije dovoljno brinuo dok je bio u zatvoru. Nestanak droge najprije je bio povod za podjelu klana, a zatim i za krvavi rat. Na čelo tzv. kavačkog klana zasjeli su Slobodan Kašćelan i Radovan Zvicer, a vođenje tzv. škaljarskog klana preuzeo je Jovica Vukotić.

Koristeći putovnice na druga imena, ali i uz pomoć suradnika, nalazili su skrovišta širom Europe i izbjegavali uhićenja. Kako se sumnja, Kašćelanu su u skrivanju pomagali pripadnici narkoklana Darka Šarića, dok je Vukotić uživao pomoć članova klana najbližeg suradnika Luke Bojovića.

Glave su padale u Crnoj Gori, Srbiji, BiH, Austriji, Grčkoj, Španjolskoj... U Hrvatsku su se pripadnici suprotstavljenih klanova sklanjali pred osvetom, a koristili su se i hrvatskim putovnicama. U Šibeniku su u kolovozu 2019. uhićeni Pero Laličić, osumnjičen za ubojstvo Bogdana Milića, bliskog tzv. škaljačkom klanu, u Cetinju 11. lipnja 2019., i Mitar Marković, koji se tereti za poticanje na ubojstvo i pomaganje nakon izvršenog kaznenog djela.

U siječnju 2020. u Ateni su, dok su s obiteljima sjedili na ručku, likvidirana dvojica visokopozicioniranih članova tzv. škaljarskog klana - Stevan Stamatović i Igor Dedović, koji je koristio i hrvatske dokumente s krivotvorenim podacima.

Dedović je preko bivšeg policajca, koji je uhićen u studenom 2019., zajedno s “kraljem Roma” Nusretom Seferovićem, koji je bio vođa skupine od 30-ak osoba koja je za crnogorske i srpske mafijaše proizvodila krivotvorene dokumente, 2018. pokušao doći do krivotvorene putovnice, koju je platio 3500 eura.

Plaćene ubojice u Splitu

I njegova konkurencija se koristila hrvatskim dokumentima. Miloša Radonjića, pripadnika tzv. kavačkog klana, hrvatska je policija uhitila u srpnju 2019. u Slavonskom Brodu nakon što je u Novoj Gradiški podnio zahtjev za izdavanjem nove putovnice na temelju krivotvorenih dokumenata.

U Splitu su lani četiri mjeseca boravila dvojica plaćenih ubojica iz Kolumbije dok su čekali na posao u Crnoj Gori.

Za ubojstvo jednog od članova dva zaraćena klana dobili su 25.000 eura.

Zvicer i supruga preživjeli atentate

Radoje Zvicer preživio je pokušaj likvidacije u Kijevu 2020. godine, a njegova supruga Tamara u Kotoru 23. svibnja 2016. godine.

Za pokušaj ubojstva Tamare Zvicer bio je osumnjičen vođa suparničkog klana Jovan Vukotić, no on je tvrdio kako je tog dana bio u Sloveniji i da ima snimke kojima to može dokazati.