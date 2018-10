Pada pa se diže: Idućih dana grijat će nas 25 stupnjeva

Sljedeća dva tjedna Europu će obgrliti toplinski val. Živa u termometru tako će se popeti iznad uobičajenih, prosječnih vrijednosti za ovo doba godine. Iako će toplina prvenstveno obuhvatiti sjever Europe, listopadsko bablje ljeto neće zaobići ni Lijepu našu.

Topla fronta širit će se preko Skandinavije i Atlantskog eocena pa sve do Grenlanda. Temperature će tako u većini Europe biti za čak desetak stupnjeva više od prosjeka. Iako je takvo vrijeme nekarakteristično za deseti mjesec, iz DHMZ-a u Splitu napominju kako to nije nezabilježeni ekstrem.

- Nakon lokalno izraženijih kiša u Dalmaciji, u sljedećem je razdoblju pred nama stabilno vrijeme. Mogli bismo reći ‘bablje ljeto’, s temperaturama višim od prosjeka, no napominjem, ništa što već nismo doživjeli - kažu u DHMZ-u. Dodaju kako je kupanje u moru ovaj mjesec ipak rezervirano za one hrabrije jer je bura od prije desetak dana ohladila more na temperaturu oko 20 stupnjeva.

Visoke listopadske temperature ipak ne znače da neće biti kiše. Jutra će na kontinentu i dalje biti svježa, a moguća je i magla, što je na kontinentu znak stabilnosti. Vjetar će biti slab, pa možemo očekivati i probleme s vidljivosti. Ipak, po danu će u cijeloj zemlji biti toplo, s temperaturama oko 20 stupnjeva.

- Do kraja mjeseca očekujemo iznadprosječne temperature i toplo vrijeme, s time da će ovaj i idući tjedan biti najtopliji - zaključuju u DHMZ-u.

Ekstremna toplina u središnju će Europu donijeti temperature iznad 25, a u Španjolskoj bi čak mogle prijeći i 30 stupnjeva. Najekstremnije će biti u inače ledenoj Skandinaviji gdje se predviđaju temperature i 15 stupnjeva više od prosjeka, odnosno oko 20 Celzija. Sve više temperature, smatra klimatolog Zvonimir Katušin, posljedica su sveopćeg globalnog zatopljenja i klimatskih promjena koje nastaju uslijed zagrijavanja planete.

- Globalno zatopljenje već sada, i na mjesečnim i godišnjim razinama, uzrokuje neke ekstremne stvari. To je zbog povećanog ugljičnog dioksida u atmosferi. Njegovim povećanjem, povećava se globalna temperatura. Sve više toplinske energije nakuplja se u atmosferi, a ako ima više energije, procesi će biti burniji - kaže Katušin te dodaje: “To vam je kao kada kuhate vodu u loncu. Što je temperatura veća, to voda više ključa. Tako je i atmosferi”. Katušin napominje da ukupno zatopljenje ide u uzlaznom smjeru. Drugim riječima, ubuduće nas očekuju vlažne zime i ekstremno vruća ljeta.Globalno zatopljenje samo od 1,5 stupnja, ističe Katušin, već bi bilo kritično, pa Ujedinjeni narodi nalažu vlastima u cijelom svijetu da poduzmu hitne i dosad neviđene promjene u svim dijelovima društva kako bi se izbjegle katastrofalne posljedice. Zbog zatopljenja Zemlju sve češće pogađaju i razorni uragani, tsunamiji te pijavice na moru. Jedan takav uragan stvorio se nad Atlantikom, a mogao bi se okrenuti i prema našem kontinentu.

