Nisam mogao ni sanjati da će taj ekspres lonac, koji kuha već duže vrijeme u cijeloj ulici, eksplodirati na meni na ovakav način, kazao nam je Mato (41), kojega su u utorak oko ponoći na terasi apartmanu u Mandrama na Pagu pretukla desetorica mladića.

'Rekla nam je da se stišamo'

Zamolio nas je da mu ne pišemo puno ime i prezime jer strahuje od još gore odmazde napadača.

Iako su u bolnici njegove ozljede okvalificirali kao lakše, prepun je modrica i hematoma, te osjeća snažnu bol u prsima kad se zakašlje ili duže govori. Povod za ovako brutalan napad, kaže Mato, doista je banalan.

- Već nekoliko godina s obitelji krajem kolovoza dolazim kod šogora u apartman. Odmah do naše terase je prozor susjednog stana. Oko 23 sata susjeda, koja živi u tom stanu, otvara prozor i govori nam da se stišamo i maknemo s terase. Rekao sam joj da tiho pričamo i poželio joj laku noć. Ona je kazala da je s gazdaricom dogovorila da će terasa iza 23 sata biti zatvorena i da je pitan ako joj ne vjerujem. Ja sam rekao da nemam što pitati i da me nitko neće tjerati s moje terase - prepričava Mato što je prethodilo premlaćivanju.

'Nitko me neće tjerati s moje terase'

Njegova obitelj tad je otišla spavati, no sin se ubrzo vratio na terasu jer nije mogao zaspati. Mato kaže da ga je upozorio da mora biti tiho, no unatoč tome, susjeda se opet pojavila na prozoru.

- Rekla nam je da mi možda mislimo da smo tiho, no da ona sve čuje, a ja sam joj odgovorio da nas prestane plašiti. Tad je poslala dvije poruke, jednu suprugu, a drugu vlasniku apartmana. Žalila se da sam ostao na terasi razgovarati sa sinom iako me upozorila da je terasa po dogovoru iza 23 sata zatvorena, te navela da sam je vrijeđao što nije istina - tvrdi Mato.

Nastavlja da je ta poruka strašno razljutila njezina supruga.

- Nazvao je mog šogora i rekao da će sad doći njegovi sinovi i da ću vidjeti što će se dogoditi. Šogor me čak napao, zašto sam ženu izvrijeđao, no ja sam rekao da to nije istina i da to ne bih učinio iz respekta prema njemu. Završili smo razgovor, a ja sam ostao na terasi. Odjednom se oko terase pojavilo desetak mladića. Ne znam točno koliko jer sam nakon deset prestao brojati. Preskočili su ogradu, okružili me i počeli vikati: "Što je to bilo danas s mamom?" Shvatio sam da sam u problemu, ali nisam mislio da će doista pretući nekoga palicama zbog buke. Pitao sam ih šta će sad učiniti, tući me pred ženom i djecom i tad sam dobio prvi udarac palicom u glavu. Nakon toga su me petorica nastavila udarati gdje su i čime stigla, stolcima i drugim predmetima. Spasila me supruga koja je istrčala s mobitelom i rekla da će zvati policiju - priča Mato.

Policija istražuje slučaj

Vozilom Hitne pomoći prevezli su ga prvo u bolnicu na Pagu, a zatim u Zadru. Njegove ozljede okvalificirali su kao lakše.

Dan nakon događaja, zadarska policija još je provodila kriminalističku obradu.

Pokušali smo kontaktirati i vlasnika susjednog apartmana Zdravka D., no nije nam se javljao na mobitel.

Za Večernji list je kazao da nema ništa s napadom. Bio je ljut i uzrujan jer je Mato, tvrdi, psovao i vrijeđao njegovu suprugu. Kazao je i da njegovi sinovi s napadom nemaju veze jer u to vrijeme nisu ni bili na Pagu. Dodao je da se njegova supruga svog svega ne osjeća sigurnom.