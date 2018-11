Pahor je na Twitteru podsjetio na obljetnicu arbitraže

Slovenski predsjednik Borut Pahor u nedjelju je u objavi na Twitteru ponovio da njegova država lanjsku presudu arbitražnog suda drži konačnom i da će to rješenje prije ili kasnije biti implementirano, povodom devete obljetnice potpisivanja arbitražnog sporazuma o graničnom prijeporu koji je tada Slovenija postavila kao uvjet za ulazak Hrvatske u Europsku uniju.

Na današnji dan prije 9 godina ja i tadašnja hrvatska premijerka Jadranka Kosor potpisali smo u Stockholmu arbitražni sporazum kojim je okončano razdoblje incidenata na granici koje je trajalo 18 godina. Nakon potpisivanja toga više nije bilo, a dvije su susjedne države pojačale gospodarsku suradnju. Arbitražni sud lani je odredio granicu i ta će presuda prije ili kasnije biti implementirana bez obzira na različita mišljenja o njezinoj pravičnosti i bez obzira na to što je Hrvatska odbija”, naveo je na svom službenom Twitter profilu Pahor. On je 2009. bio predsjednik slovenske vlade koja je bila zaustavila većinu pregovaračkih poglavlja u pregovorima Hrvatske s EU-om, navodeći da je Hrvatska u Bruxellesu tijekom screeninga za članstvo u predloženim dokukmentima “prejudicirala” graničnu crtu, osobito u Savudrijskoj vali i da Slovenija ima pravo na teritorijalni izlaz na otvoreno more.

Pahor je u objavi uz godišnjicu sporazuma iz kojega je Hrvatska jednoglasnom odlukom Sabora izašla jer je Slovenija kompromitirala arbitražni postupak naveo da je arbitražni sporazum bio potpisan “u vrijeme najteže ekonomske krize” i da je spriječio “opasnost miješanja socijalnih i nacionalnih nemira”, te da je i danas kao i tada u Stockholmu uvjeren kako je to za Sloveniju bilo “fantastično” rješenje.

Premiijer Plenković sastao se neformalno prije mjesec dana u Ženevi sa slovenskim predsjednikom prilikom strateškog foruma o dijalogu na zapadnom Balkanu u organizaciji Svjetskog gospodarskog foruma, izjavivši da je dijalog među državama i dalje dobro voditi, ali je ponovio i stajalište više hrvatskih vlada da je arbitražni proces nepovratno kompromitiran i da treba razgovarati o bilateralnom rješenju. Prema njegovim je riječima jasno hrvatsko stajalište da je arbitraža kompromitirana i da je Sabor donio jednoglasnu odluku o izlasku iz tog postupka.

No, želimo riješiti pitanje granice na način koji bi bio prihvatljiv za obje države, istaknuo je tada u Ženevi premijer Plenković.