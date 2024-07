Paklene vrućine! Stiže crveno upozorenje zbog toplinskog vala. Evo gdje će biti najgore

Novi toplinski val zahvatio je Hrvatsku i očekuje se da će trajati do kraja tjedna, uz posebno visoke temperature na riječkom, splitskom i dubrovačkom području. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je upozorenje koje prelazi u crveno od srijede, označavajući vrlo veliku opasnost od vrućine.

Kontinentalni dio zemlje, uključujući osječko, karlovačko, gospićko, kninsko i zagrebačko područje, također će biti pod narančastim upozorenjem za veliku opasnost od vrućine srijedom i četvrtkom. U petak se očekuje da će cijela Hrvatska biti pod crvenim upozorenjem zbog ekstremnih temperatura, osim gospićkog područja koje će biti pod narančastim upozorenjem. Građane se upozorava da poduzmu potrebne mjere opreza kako bi se zaštitili od ekstremne vrućine.

Foto: DHMZ

Vrijeme sutra

Pretežno sunčano i vruće, no ne i posve stabilno. Poslijepodne se uz umjeren i jak razvoj oblaka lokalno očekuju pljuskovi s grmljavinom, posebice u unutrašnjosti Dalmacije i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjerena bura, podno Velebita mjestimice i jaka, sredinom dana će oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 22, na Jadranu od 22 do 27, a najviša dnevna većinom između 31 i 36 °C, prognoziraju iz DHMZ-a.

Foto: DHMZ