Visoki upravni sud otvorio vrata gay parovima da posvajaju djecu, presuda je presedan

Visoki upravni sud donio je presudu temeljem koje životni partneri u Hrvatskoj mogu zatražiti procjenu, i biti procijenjeni kao potencijalni posvajatelji djece. Time su i u Hrvatskoj otvorena vrata da postanu posvajatelji, što će dalje pak ovisiti o evaluaciji nadležnih centara za socijalnu skrb. Životni partneri odsad imaju pravo pristupiti procjeni mogu li postati posvojitelji, a onda centri za socijalnu skrb odlučuju jesu li podobni za roditeljstvo, odnosno jesu li u najboljem interesu djece.

Odluku suda objavila je udruga Dugine obitelji na čelu s Danijelom Martinovićem,, koji podsjeća da su 2016. godine članovi udruge i životni partneri Mladen Kožić i Ivo Šegota zatražili zahtjev za izdavanje mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje. Nedugo nakon podnošenja zahtjeva da pristupe procjeni mogu li postati posvojitelji, odbijeni su od strane nadležnog, tadašnjeg Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku - samo zbog toga što su sklopili životno partnerstvo. Krajem travnja 2021. godine Upravni sud u Zagrebu presudio je pozitivno za Kožića i Šegotu u ovom slučaju, na što se nadležno Ministarstvo žalilo, a Visoki upravni sud sad odbio tu žalbu.

- Ovim se svim životnim partnerima odnosno gej i lezbijskim parovima u Hrvatskoj otvara put da pristupe procjeni za posvojitelje i time, ako zadovolje uobičajene kriterije, postanu posvojitelji. To je velik trenutak. Sva je argumentacija ministarstva pobijena, pa će sustav ubuduće prema životnim partnerima morati postupati jednako kao i prema bračnim drugovima, rekao je danas Martinović.

Kožić i Šegota su prije dvije godine postali udomitelji dvojice dječaka, koji su im stigli iz doma za nezbrinutu djecu. I tu su bitku vodili tri godine - da životni partneri mogu postati udomitelji. Ovom presudom se otvara mogućnost da postanu i posvojitelji, ne smao oni nego svi drugi podobni istospolni parovi.

- Po ovome, istospolni parovi sad su izjednačeni s bračnim drugovima, ne postoji više nikakva razlika u pristupu uslugama i pravima, napominje Martinović. Sve je temeljeno, dodaje, na presudama Europskog suda za ljudska prava koje su donesene još 2012. i 2013.

- Nadamo se da će se od danas javiti sve više gay parova koji žele posvojiti dijete. Nama se pak mogu javiti budu li osjetili bilo kakvu diskriminaciju. Naša je suradnja sa centrima za socijalnu skrb već kroz nekoliko slučajeva udomljavanja postala više nego kvalitetna, rekao je Martinović. Ispričao je Kožića i Šegotu, koji od trenutka kad su postali udomitelji, više ne izlaze u javnost s izjavama. Brinu o dva dječaka, sad postoji mogućnost i da im postanu roditelji.

Pojedinačno su gay osobe mogle i dosad udomiti odnosno prijaviti se za posvajanje djeteta, no to je bilo nemoguće za one koji su se, paradoksalno je, registriratli, odnosno sklopili životno partnerstvo. Isto je bilo s udomljavanjem, dok slučaj Kožić-Šegota to nije promijenio, sad i kod posvajanja. Znači ako se netko javio kao samac, i nije spominjao svoju seksualnu orijentaciju, mogao je postati udomitelj ili posvajatelj. Ali ako je par došao u zakonitom životnom partnerstvu, bio je odbijen.

- To se sad mijenja. Prepreka bi još moglo biti u postupku, kad bi netko mogao biti diskriminiran na neki drugi način, primjerice zbog nekih političkih odluka. Vidjeli smo to i kod udomljavanja - individualne momente koji su proces usporavali. Zato smo tu da pomognemo, kaže Martinović. Ministarstvo se, dodaje, više ne može žaliti, i ima 60 dana da odluči o slučaju Šegota-Kožić.

- Na temelju seksualne diksriminacije životni partneri ne mogu biti odbijeni kao posvojitelji, ako prođu evaluaciju, i pokažu se kao najbolji posvajatelji za neko dijete. Primjerice, Ivo i Mladen su udomitelji dvojici dječaka već dvije godine. Majka još uvijek ima roditeljska prava, no ako ih izgubi, djeca će moći biti posvojena. Sad je ptanje je li djecu bolje vratiti u dom i čekati nove posvojitelje, ili da ih posvoje Ivo i Mladen, s kojima su djeca već sad obitelj?, napominje Martinović. Sve je to na stručnjacima da procijene, zaključuje.

Nakon Mladena i Ive je bilo još istospolnih udomitelja, ističe. Udruga Dugine obitelji okuplja LGBTIQ* parove i pojedince/ke koji/e imaju djecu ili žele postati roditelj.

Kako potvrđuje i pravna stručnjakinja, prof. dr. sc. Sanje Barić s Katedre za ustavno pravo na Pravnom fakultetu u Rijeci, ova presuda znači da životni partneri odnosno osobe koje se izjašnjavaju kao gay ne smiju biti diskriminirani kad je evaluacija za posvojitelje u pitanju.

- Ova odluka znači pravo da uđu uopće u postupak evaluacije za posvojitelje, kaže prof. Barić. Samo posvajanje dalje ovisi od slučaja do slučaja, kaže prof. Barić.

Najčitaniji članci