"Ugašena mrežna stranica www.skolazazivot.hr Oni koji ne znaju graditi, u rušenju su dobri.

Mrežna stranica Škole za život napravljena je uz financiranje iz EU fondova (ESF) i sadrži brojne resurse od novih kurikuluma, webinara za edukacije, tisuće online videolekcija za sve predmete, primjere kako učiti online uz opise alata, materijale za edukaciju nastavnika, dokumente o vrednovanju Škole za život itd. Dostupna je bila u hrvatskoj i engleskoj inačici.

Zašto je MZO odlučio da treba ugasiti mrežnu stranicu?

Novac? Teško, jer je financiranje osigurano iz EU fondova kako za izradu tako i za održavanje (ESF projekti CKR I i CKR II).

Neznanje? Budući da projekt preko kojeg je izrađena još traje, postoji obaveza da se mrežna stranica drži još barem 5 godina.

Nemar? Brisanje svega što bi ukazivalo na to da se radilo?"

Napisala je to u nedjelju na svojoj Facebook stranici bivša ministrica Blaženka Divjak, te objavila link na stranicu www.skolazazivot.hr. Kako se prikazuje kad se stranica otvori, "račun je ugašen". Pitali smo u Ministarstvu znanosti i obrazovanja o čemu se radi, s obzirom da je to i dalje projekt ministarstva, iako su mnogi optuživali Blaženku Divjak da je PR projektom "privatizirala" Cjelovitu kurikularnu reformu, te iskoristila dijelove koji su njoj bili zanimljivi.

- Ne znam zašto je stranica pala, moramo to provjeriti u ponedjeljak. Mogu potvrditi da je ministarstvo domenu www.skolazazivot.hr platilo do rujna 2021. i nema nikakvog razloga za rušenje stranice. Također mogu reći da ništa od materijala, videolekcija i ostalog, sigurno nije izgubljeno - kazao nam je u telefonskom razgovoru Božo Pavičin, savjetnik ministra Radovana Fuchsa.

Divjak: Domena je rezervirana do 4. rujna

Uputili smo upit i Blaženki Divjak, koja ističe:

- Projekt CKR I koji se financira iz EU ESF fonda bi se sada privodio kraju, ali ne znam što se događa. Međutim, čini se da nisu sve aktivnosti provođene sukladno planu, jer ne vidim da su vidljivi rezultati. Pripremili smo i projekt CKR II u kojem je također osigurano financiranje mrežne stranice. Firma koja održava mrežne stranice Škole za život je dobivena prema pravilima ESF-a u skladu s pravilima javne nabave i s njom je potpisan ugovor. Ne čini se vjerojatno da je usluga plaćena, a stranica ugašena. Što se domene tiče ona je kod Carneta rezervirana do 4.rujna 2021. uz mogućnost besplatnog produženja. Što se tiče rokova čuvanja svega o projektu CKR tiče, to je pet godina od završnog plaćanja, pa i stranica treba biti aktivna (iako se ne treba dograđivati). To piše u Općim uvjeti koji se primjenjuju na projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020. - 14. stranica, Članak 8. To je ono što ja znam. Žalosno je sve ovo jer na mrežnoj stranici "Škole za život" bilo izuzetno puno korisnog materijala. Nadam se da će se to riješiti.

Nastavnici su bili nezadovoljni

Podsjetimo, kroz "Školu za život" provodila se edukacija nastavnika i učitelja Loomen, pripremljeni su metodički priručnici za kurikularnu reformu koja je prvo uvedena kao eksperimentalni projekt u 70-ak osnovnih i srednjih škola, a potom, prošle školske godine i u sve škole. Također su izrađeni novi udžbenici za sve razrede koji su ušli u kurikularnu reformu, nabavljani i tableti, te računala za nastavnike. Sve to je ionako trebalo provesti prema zacrtanim planovima Cjelovite kurikularne reforme, no prethodnici Blaženke Divjak, Pavo Barišić i Predrag Šustar više su se bavili zaustavljanjem projekta, nego njegovim provođenjem.

Ipak, nastavnici su bili i više nego nezadovoljni načinom na koji su se edukacije provodile, te kako je reforma doslovce "bačena" na njih u ionako teškoj situaciji u školstvu. Jedan od takvih primjera bila je i edukacija u sklopu Loomena u Ciboni, odakle su "procurile" snimke na kojima mentori "Škole za život" tjeraju nastavnike da pjevaju i plješću na motivacijske pjesmice.

Loomen, metodički udžbenici, videolekcije, tableti...

Sam projekt CKR1 i CKR2 (Cjelovita kurikularna reforma 1 i 2), u sklopu kojeg se provodila "Škola za život", financira se novcem iz državnog proračuna u iznosu od 15%, te iz projekta Europskog socijalnog fonda. Prva faza, CKR1, stoji oko 155 milijuna kuna. Cijelo vrijeme provođenja "Škole za život" problematiziralo se postoji li paralelno trošenje novca na dva istovjetna projekta. Primjerice, sporni su bili honorari za metodičke udžbenike, način na koji se biralo nastavnike koji su ih izrađivali, te honorari za mentore virtualnih učionica u Loomenu (koji se više ne provodi), itd. Podsjetimo, oprema za škole, kao i opremanje škola i uspostavljanje infrastrukure preko CARNET-ova projekta e-škole traje još od 2015., no dobar dio opreme istovremeno je nabavljan i preko "Škole za život".

Zbog tih, kao i pogrešaka u javnoj nabavi udžbenika, EU nije priznala čak šest i pol milijuna kuna za prvu fazu projekta (od ukupno 25.091.469,07 kuna), te je tražila dodatna pojašnjenja.

Dokumentacija o projektu može se pogledati ovdje, na stranici Ministarstva.

Kako kažu u Ministarstvu, projekt CKR1 i 2 nastavlja se kako je i predviđeno, no "Škola za život" za sadašnji tim tek je naziv dijela onoga što se provodi u sklopu Cjelovite kurikularne reforme.