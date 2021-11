Zagrebačka policija izvijestila je u petak kako su dovršili istragu nad deset ljudi zbog krivotvorenja isprava i lažiranja Covid potvrda. Prvoosumnjičena je žena (31) koja je iskoristila svoje ovlasti i u sustav unijela lažne podatke o cijepljenju za dvoje ljudi, kako bi mogli dobiti Covid potvrde, iako je znala da se nisu cijepili. Ona je preko posrednika dobila novac i podatke, a žena (28) je s tom lažnom potvrdom četiri puta prelazila granicu. Isto tako je i muškarac (65) preko posrednika dao novac da bi mu ta žena izradila potvrdu kojom je ulazio u državnu financijsku ustanovu.

Priopćenje prenosimo u nastavku

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 10 osoba (31, 22, 23, 23, 32, 30, 28, 39, 58 i 65) zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela „Krivotvorenje isprava“, „Zlouporaba položaja i ovlasti“ i „“Krivotvorenje isprava“ pomaganjem.



Sumnja se da je 31-godišnjakinja tijekom listopada 2021. godine, kao zaposlenica medicinske ustanove u Zagrebu, ovlaštena za unošenje podataka o cijepljenju osoba u za to predviđeni informacijski sustav, iskoristila svoju ovlast te u sustav unijela netočne podatke da su osumnjičena 28-godišnjakinja i 65-godišnjak cijepljeni jednom dozom cjepiva i to početkom kolovoza 2021. godine, iako je znala i bila svjesna činjenice da nisu cijepljeni.



Naime, 28-godišnjakinja je tijekom listopada 2021. godine, sumnja se, s ciljem pribavljanja važeće EU digitalne COVID potvrde, iako je bila svjesna i znala da na nju nema pravo, u dogovoru s 30-godišnjakom koji joj je rekao da poznaje osobu koja može izraditi važeću potvrdu, predala mu potrebne osobne podatke i određeni novčani iznos. Uz pomoć osumnjičenih 32-godišnjaka i dvojice 23-godišnjaka podaci i novac su predani 22-godišnjaku koji ih je potom predao osumnjičenoj 31-godišnjoj zaposlenici medicinske ustanove u Zagrebu zbog unosa podataka u za to predviđeni informacijski sustav. Nakon proteka tjedan dana osumnjičeni 30-godišnjak je u ljekarni na području Velike Gorice podigao EU digitalnu potvrdu za 28-godišnjakinju i poslao joj putem emaila, da bi je ona nakon toga u četiri navrata iskoristila prilikom prelaska državne granice.



Isto je tako, sumnja se, 65-godišnjak s ciljem probavljanja važeće EU digitalne COVID potvrde, iako je bio svjestan i znao da na nju nema pravo, predao osobne podatke i novac 58-godišnjem zaposlenikom svojega trgovačkog društva, budući da je od njega saznao kako poznaje osobu koja mu potvrdu može izraditi. Ponovno su uz pomoć osumnjičenih muškaraca (39, 32, 23, 23, 22) osobni podaci i novac predani osumnjičenoj 31-godišnjoj zaposlenici medicinske ustanove iz Zagreba koja je, kao i u prethodnom slučaju, iskoristila svoju ovlast i unijela u informacijski sustav netočan podatak o cijepljenju 65-godišnjaka. Nakon nekoliko dana, kada je EU digitalna COVID potvrda bila gotova, u ljekarni na Srednjacima osumnjičeni 39-godišnjak je podigao potvrdu koja je predana 65-godišnjaku da bi je on potom iskoristio prilikom ulaska u državnu financijsku ustanovu.



Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policijski službenici predali su 31-godišnjakinju i 22-godišnjaka pritvorskom nadzorniku te podnijeli kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu dok će protiv ostalih osumnjičenih osoba podnijeti kaznenu prijavu redovnim putem.