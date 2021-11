Nedavnom ovrhom Bukovčeve neprocjenjivo vrijedne slike “Mlada patricijka” završio je sudski spor koji se punih 17 godina vodio između bivše Moderne galerije, a današnjeg Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti i HAZU, odnosno Ministarstva kulture i medija. U tom sporu Akademija je htjela dokazati, a u tome je i uspjela, svoje vlasništvo nad tom Bukovčevom slikom, a preko nje, čini se, i nad ostalih 1057 iznimno vrijednih umjetnina, koje se uglavnom nalaze u stalnom postavu Muzeja. Također, ovom presudom je toj slici oduzet javni život, barem za sada. Naime, slika je pohranjena u čuvaonici Strossmayerove galerije i pitanje je kad će ponovno postati vidljiva. Taj potez je također pokazao marginalan položaj kulture u hrvatskom društvu. “S obzirom na to da su o presudi negativno mišljenje izrazili DORH, Ministarstvo kulture i medija te Hrvatsko muzejsko vijeće, te da znamo da su Ministarstvo kulture i medija i HAZU neprekidno u pregovorima o rješenju problema između HAZU i Muzeja, mislili smo da do ovrhe Bukovčeve ‘Mlade patricijke’ neće doći. Osjećamo se frustrirano, nemoćno, nezaštićeno od onih koji trebaju voditi računa da razum i javni interes prevladaju. Zaprepašteni smo iracionalnom mržnjom HAZU-a prema Muzeju otkad ga nema pod svojom upravom. Osobno sam tek jedan u nizu ravnatelja koji trpi njihovo institucionalizirano nasilje od početka mandata, i to u svim aspektima muzejskog rada”, napominje Branko Franceschi, ravnatelj Muzeja i ugledni likovni kritičar te kustos i autor brojnih domaćih i inozemnih izložbi.