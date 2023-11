Palestinski novinar za 24sata: 'Gaza je kao groblje, a naša djeca gladuju. Tražimo pravdu'

U petak ujutro počelo je četverodnevno primirje u Pojasu Gaze, a tijekom kojeg je jučer došlo i do razmjene izraelskih talaca koje drži Hamas i palestinskih zatvorenika koje Izraelci drže u svojim zatvorima, a riječ je o ženama i djeci. Hamas je tako iz zarobljeništva pustio 12 državljana Tajlanda koji su oteti 7. listopada tijekom terorističkog napada, no oni nisu dio dogovora, već je Hamas potom pustio i 13 izraelskih taoca, a očekuje se i puštanje palestinskih zarobljenik iz Izraela. Obitelji jednih i drugih i dalje se nadaju da će pustiti upravo njihove bližnje.

Palestinac Osama Nazzal, novinar iz Jenina, grada na Zapadnoj obali, u razgovoru za 24sata rekao je i da brojne palestinske obitelji iz Zapadne obale žive u nadi da će Izraelci osloboditi njihove najbliže.

- U izraelskim zatvorima nalaze se brojne palestinske žene i djeca. Tko god nešto piše ili dijeli sliku uplakane djece iz Gaze ili se buni protiv okupacije, Izrael ih smatra teroristima i hapsi ih. Izraelci su uhitili mnogo Palestinaca. Budući da živimo pod njihovom okupacijom, ako organizirate demonstracije u kojima tražite kraj okupacije, tad ćete biti uhićeni i optuženi za urotu, kao i ako kritizirate izraelsku vladu. Palestinci moraju prihvatiti izraelsko ponižavanje i mučenje, a ako tome kažete ne, onda ste krivi pa vas uhite ili ubiju - rekao nam je Osama Nazzal.

'Stalno nas ponižavaju i hapse'

Navodi da je Izrael od početka rata uhitio 3000 ljudi s područja Zapadne obale i Jeruzalema, među njima i 30 žena, od kojih su, kaže, neke maturantice i studentice.

- Mirno su protestirali tražeći zaustavljanje genocida u Gazi, to nisu bile vojnikinje niti su zadržane radi ikakvog nasilja. Samo su ih uhitili i zadržali bez optužbi pa ne mogu dobiti ni odvjetnika ni ići pred sud. Stalno nas ponižavaju, tuku i vrijeđaju pred djecom prilikom uhićenja. Ponižavanje ide do toga da kad su nedavno pustili 14 Palestinaca, ostavili su ih kilometar od zatvora potpuno gole. Ponižavaju nas na sve načine. Mi ne možemo otići u Gazu, isto tako ako putujete unutar Zapadne obale do mjesta gdje bi vam trebalo sat vožnje, nekad putujete i po pet sati jer morate prolaziti razne kontrolne točke - priča Nazzal.

Komentirajući četverodnevno primirje rekao je da ne vjeruje da će u skoroj budućnosti doći do mira.

- Mi i ne tražimo mir, tražimo pravdu, no ne vjerujem da će je biti u bližoj budućnosti. Vrlo je teško. Izrael proširuje vojsku i ubija mogućnost da imamo dvije države što zagovaraju EU i SAD. Želimo svoju državu, a ne da smo pod okupacijom Izraela. Oni nam kontroliraju sve prirodne izvore, od vode pa nadalje - kaže nam Nazzal.

Pakao na zemlji

Što se tiče Gaze, ondje je, kaže nam, pakao na zemlji.

- Sjever Gaze pretvoren je u prašinu, dobio sam izvještaj UN-a u kojemu stoji da je 45 posto stambenih jedinica u Gazi srušeno. Pala je napokon kiša pa su ljudi počeli skupljati kišnicu i koriste je za kuhanje, a prije toga su išli do obale i pili morsku vodu koja je onečišćena, zbog čega su se mnogi razboljeli. Zdravstveni sustav u Gazi doživio je kolaps. Pacijenti na sjeveru Gaze samo čekaju smrt jer se ne mogu liječiti. Ondje se događa humanitarna katastrofa. Nema hrane, djeca gladuju. Od ukupno 2,3 milijuna ljudi u Pojasu Gaze, njih 800.000 još se nalazi na sjeveru i do njih stižu male količine humanitarne pomoći - opisao je situaciju Nazzal.

Prije rata je dolazilo do stalnih valova nasilja, no to se još pogoršalo.

- Od početka godine do 13. listopada Izraelci su ubili 200 Palestinaca sa Zapadne obale. Život pod okupacijom je nezamislivo težak. Želimo svoju državu i da ne moramo prolaziti ovakve torture - kaže na kraju.

Kao dio dogovora, Izrael bi trebao osloboditi ukupno 150 zatvorenika tijekom ova četiri dana u zamjenu za 50 talaca koje drže u Gazi.