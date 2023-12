Palestinskim maloljetnicima uhićenja prekidaju djetinjstvo: 'Izraelci su me tukli i upucali...'

Četrnaestogodišnji Abdelrahman al-Zagal bio je jedan od mlađih Palestinaca koje je Izrael oslobodio u razmjeni za taoce otete tijekom Hamasovog napada 7. listopada.

Nekoliko tjedana kasnije njegov život i dalje ne sliči onom normalnog tinejdžera – oporavlja se od teških ozljeda zadobivenih tijekom svog uhićenja, a njegova škola i dalje čeka odobrenje Izraela da ju pohađa.

Nastrijeljen je u kolovozu kad je išao kupiti kruh. Probudio se u bolničkom krevetu s prostrijelnim ranama na glavi i zdjelici, okružen s dva policajca.

Izrael ga je optužio radi bacanja molotovljevog koktela, što tinejdžer odbacuje. Njegova majka Nadža tvrdi da ga je ranio muškarac koji je štitio židovsko naselje u blizini njihovog doma u istočnom Jeruzalemu. U policijskoj izjavi stoji da su Zagala iz vatrenog oružja ranili granični policajci, teško ozlijedivši još jednog neimenovanog tinejdžera, nakon što su procijenili da su im životi ugroženi.

Slučaj Zagala, stanovnika Jeruzalema, završio je na izraelskom građanskom sudu. Sudac je odredio kućni pritvor do kraja procesa, no izvan njegove četvrti. Na dan oslobađanja tinejdžer kaže da je skakao od sreće, no ne zadugo, jer je uslijedila operacija kojom se trebala ukloniti opasnost za mozak.

Od 240 Palestinaca koje je Izrael oslobodio tijekom prekida vatre u studenome, Zagal je bio jedan od 104 mlađih od 18 godina. Hamas je zauzvrat oslobodio 110 žena, djece i inozemnih državljana, otetih 7. listopada tijekom Hamasovog terorističkog napada.

Mladi Palestinci pod stalnom paskom izraelskih snaga

Više od polovice oslobođenih Palestinaca bilo je pritvoreno bez optužnice, pokazuju izraelski spisi, a prenosi Reuters.

Izraelska vojska je od 2000. pritvorila oko 13 tisuća palestinske djece, većinom dječaka starih između 12 i 17 godina, tvrdi organizacija DCIP.

„Gdjegod se palestinsko dijete okrene, tamo je izraelska vojska kako bi vršila kontrolu nad njihovim životima”, rekla je Miranda Cleland iz te organizacije koja se bavi pružanjem pomoći palestinskoj djeci.

Izrael pak tvrdi da uhićuje Palestince zbog napada ili sumnje na planirani napad na njegove državljane. Vojska i sigurnosne agencije na okupiranoj Zapadnoj obali rade sve kako bi „zaštitile prava maloljetnika kroz sve administrativne i kriminalne postupke”, tvrdi vojska.

Palestinci i Izraelci na Zapadnoj obali prolaze kroz različite pravne sustave. Palestinci, uključujući maloljetnike, procesuirani su na vojnom sudu. Na temelju 766 izjava pod prisegom djece pritvorene između 2016. i 2022., DCIP je zaključio da su njih 59 posto tijekom noći oteli izraelski vojnici.

Oko 75 posto djece bilo je žrtva fizičkog nasilja, a 97 posto ispitano bez prisutnih članova obitelji ili odvjetnika. Jedno od četvero je bilo u samici dva ili više dana, čak i prije procesa.

Tinejdžeri nakon puštanja na slobodu očekuju da će biti ponovno uhićeni. A mnogi i jesu, rekao je dr. Samah Jabr, psihijatar koji vodi odjel za mentalno zdravlje palestinskog Ministarstva zdravstva.

Zagal kaže da su ga izraelske snage već dvaput zatvorile. Prvi put s 12 godina, a vojnici su ga tukli puškama dok se igrao sa svojim rođakom u Jerihu. Rekao je da su ga optužili da je bacao kamenje, što je on negirao.

Bacanje kamenja najčešća je optužba protiv palestinskih maloljetnika zatočenih na Zapadnoj obali, kažnjiva kaznom do 20 godina zatvora prema izraelskom vojnom zakonu, navela je palestinska skupina za prava Addameer.

Izraelsko ministarstvo obrazovanja priopćilo je da Palestinci pušteni iz izraelskog pritvora neće pohađati škole do siječnja 2024. te da će ih umjesto toga posjećivati dodijeljeni službenici.

Zagal kaže da voli školu i da se jedva čeka vratiti.