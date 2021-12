USKOK je razbio lanac krijumčara cigareta koji su od prošlog svibnja do travnja ove godine prošvecrali preko 100 tisuća neoznačenih cigareta i oštetili državni proračun za više 2,3 milijuna kuna.

Priopćenje USKOK-a prenosimo u cijelosti:

USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Splitu podigao optužnicu protiv sedmorice hrvatskih državljana (1962., 1986., 1969., 1967., 1957., 1998., 1998.) zbog počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja, izbjegavanja carinskog nadzora u sastavu zločinačkog udruženja, nedozvoljene trgovine i pomaganja u nedozvoljenoj trgovini u sastavu zločinačkog udruženja, te nedozvoljene trgovine.

Optužnicom se I. okr. stavlja na teret da je, u razdoblju od 26. svibnja 2020. do 21. travnja 2021., na području Dubrovačko-neretvanske županije, Makarske i Zagreba, radi stjecanja nepripadne imovinske koristi, povezao u zajedničko djelovanje ostale okrivljenike, sve od 22. siječnja 2021, s ciljem kupovine i prijevoza iz Bosne i Hercegovine većih količina cigareta bez valjanih nadzornih markica Ministarstva financija Republike Hrvatske te njihove prodaje na ilegalnim tržištima u Hrvatskoj. U cilju realizacije dogovorenog, I. okr. je od osobe u BiH kupio najmanje 216 kartonskih pakiranja odnosno 108.000 kutija cigareta raznih marki. Potom je, sukladno dogovoru, II. okr. preuzimao cigarete u mjestu Višići u BiH, a zatim ih je prevozio preko državne granice BiH i Hrvatske na području Metkovića te ih je odvozio u Zagreb, gdje ih je I. okr. pohranjivao u svom domu.

U prevoženju cigareta je I. okr. sa svojim vozilom sudjelovao kao prethodnica sa zadatkom da pravovremeno upozori II. okr. na prisutnost policijskih ophodnji na ruti kretanja. Dio tako prenesenih cigareta u količini od najmanje 48 kartonskih kutija, sukladno dogovoru I., II. i III. okr., preuzimao je u Makarskoj III. okr. koji ih je i skladištio te po uputi I. okr. pripremao radi daljnjeg skrivenog prevoženja do Zagreba. U tome su u više navrata sudjelovali i VI. i VII. okr. koji su cigarete, sukladno dogovoru s III. okr., preuzimali, skladištili i pakirali u torbe i kofere te osiguravali njihov prijevoz do autobusne postaje u Tučepima gdje ih je u više navrata preuzimao V. okr. koji ih je spremao u prtljažnik autobusa kojim je upravljao na redovnoj liniji Dubrovnik-Zagreb, radi njihovog nedopuštenog transporta do Zagreba.

Pritom je V. okr. postupao sukladno uputama I. okr. te IV. okr., koji je bio zadužen za nadzor prijevoza cigareta autobusom do Zagreba te vraćanje torbi i kofera kako bi bili spremni za daljnje prenošenje radi prodaje tih cigareta na ilegalnom tržištu, što je na području Zagreba realizirao I. okr. prodajući ih većem broju osoba. Nedopuštenim prenošenjem cigareta i prodajom najmanje 203 kartonska pakiranja cigareta raznih marki, odnosno 10.150 šteka ili 101.500 kutija cigareta neoznačenih duhanskim markicama Ministarstva financija na koje nisu platili dužna davanja, okrivljenici su izbjegli plaćanje trošarine u iznosu od najmanje 2.330.440,00 kuna, oštetivši time Državni proračun Republike Hrvatske. Pritom je I. okr. je ostvario imovinsku korist od najmanje 1.827.000,00 kuna, II. okr. najmanje 13.800,00 eura, III. i IV. okr. najmanje 8.000,00 kuna, V. okr. najmanje 5.600,00 kuna, te VI. okr. u iznosu od najmanje 700,00 kuna.