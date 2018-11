Pali na generalnoj probi: Nakon njih trebale su doći tone koke

Nigerijac (55) i Amerikanac (56), koji su u utorak na zagrebački aerodrom doletjeli privatnim zrakoplovom iz države Mali, bili su dovoljan znak da policija provjeri njihov krajnje neuobičajeni let.

Naše snage sigurnosti najvjerojatnije su od kolega dobile dojavu o sumnjivcima te su, uz sudski nalog, krenule u akciju. Kako neslužbeno doznajemo, upali su u zrakoplov Grumman Gulfstream II te u pretincu s uljima i mazivima pronašli nešto više od kilograma visokokvalitetnog kokaina. Fotografije zapljene objavila je i policija na svojim stranicama.

- Kokain su nabavili na području Afrike i iz afričke države Mali dopremili u Zagreb. Tu je trebao biti zamijenjen za veću količina vatrenog oružja i streljiva - napisali su na stranicama MUP-a. Akciju, koju je vodio Policijski nacionalni centar za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala (PN Uskok), nazvali su Nexus. Prema neslužbenim informacijama, dva pilota bila su samo kuriri koji su testirali naše službe. Završili su u istražnom zatvoru Remetinec. Ondje se trenutačno nalazi i Kolumbijac David Cardona (54) koji je, kako neslužbeno doznajemo, mozak operacije krijumčarenja kokaina. Za njim je potragu raspisala američka policija te je bio i na Interpolovoj listi najtraženijih kriminalaca. Na teret mu stavljaju šverc 600 kilograma kokaina zaplijenjenih na brodu kraj Malih Antila i suradnju s teroristima u Maliju. Amerikanci sumnjaju da je trebao nabaviti oružje kako bi krijumčari isplatili teoriste koji su im pomagali. Cardona se, kako nam je potvrdio njegov odvjetnik Emir Midžić, nije protivio zahtjevu da bude izručen Sjedinjenim Američkim Državama.

- Moj klijent je pristao na to te će do izručenja biti u istražnom zatvoru. Sve ide po skraćenom postupku i trebaju dogovoriti sve uvjete - pojasnio je Midžić. Nije želio komentirati povezanost svojega klijenta s uhićenim muškarcima te je rekao da o tome nema nikakvih informacija.

Sigurnosni analitičar Zoran Kusovac rekao je kako je, prema dosad poznatim informacijama, pokušaj Nigerijca i Amerikanca da zamijene drogu za oružje izveden neviđeno amaterski.

- Plaćanje oružja drogom nije uobičajeno. Drogu dilaju jedni kriminalci, a oružje drugi te je teško povjerovati da bi im to pošlo za rukom. Vjerojatnije je kako su imali nekog drugog posrednika ili organizatora koji je prije došao u Zagreb te ‘oči u oči’ dogovorio takav posao - pojašnjava Kusovac. Dodao je da mu je teško povjerovati da su piloti bili mozgovi operacije jer svojim poslom ne mogu ni približno zaraditi kako bi samostalno kupili kilogram kokaina.

- Osim toga, došli su poslovnim avionom koji nije čest u zagrebačkoj zračnoj luci. Takvi letovi se najavljuju do 48 sati unaprijed i pomalo je nevjerojatno da su došli izravno iz Malija. Da su željeli ostati barem malo neprimjetni, doletjeli bi iz neke druge zemlje. Toliko propusta ne bi napravio ni Delboy iz serije ‘Mućke’ - smatra Kusovac. Za samu državu Mali kaže da je strategijski bitna za krijumčare te je pod paskom tajnih službi. Ipak, nije na glavnoj ruti jer nema izlaz na more. To znaju i krijumčari koji kokain najviše švercaju brodovima iz Južne Amerike. Ipak, najozbiljniji problem za Hrvatsku je, kaže, taj što nas kriminalci prepoznaju kao zemlju gdje mogu kupiti oružje.

- Unatoč razoružanju, oružja na crnom tržištu u Hrvatskoj i dalje ima. Velik je problem ako su željeli nabaviti nešto sofisticiranije, kao što su protutenkovski sustavi. Afričke zemlje imaju oružje, no ono nije svima dostupno - kaže Kusovac. Da je razmjena “droga za oružje” čudna slaže se kriminalist i stručnjak za droge Dubravko Klarić.

- U praksi kod nas nismo imali takva plaćanja, no ona su aktualna kod terorističkih skupina. Njima je očito bilo bitno prijeći granicu Europske unije kako bi si olakšali posao - kaže Klarić. U svojem radu susreo se s krijumčarima iz Nigerije koji su bili mule.

- Prije desetak godina na aerodromu smo ulovili Nigerijca koji je u koferu, u duplom dnu, švercao marihuanu. Drugi je 400 grama droge skrivao u sušenoj ribi. Bio je i slučaj gdje je Nigerijac švercao heroin u analnom otvoru pa ga na Bregani prebacio u čarapu. I njega smo ulovili - prisjetio se Klarić.