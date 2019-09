'Palicama su udarali po autu, a putnik je od straha pobjegao...'

To je bilo strašno. Nije to samo zbog konkurencije, nego je to bio pravi napad iz mržnje, rekao nam je Manfred Berglez (53), vozač Ubera.

Nekoliko taksista u svojim vozilima napalo ga je u nedjelju oko 5.30 sati u Štinjanu kraj Pule dok je prevozio tri putnika. Manfred kaže kako nikad ništa slično nije u životu doživio te da se bojao za svoj, kao i za živote svojih putnika, koji su s njim bili u vozilu.

- Razbili su mi vjetrobransko staklo, staklo na prozoru vozača, retrovizore, oštetili karoseriju vozila jer su ga udarali nogama, šteta je na tisuće kuna. Automobil više nije u voznom stanju te sam trenutačno u Zagrebu, gdje sam došao po drugo vozilo - ispričao je još u šoku. Cijeli slučaj je prijavio policiji.

- U trenutku napada u vozilo su upravo sjela tri putnika koji su se vraćali s festivala elektroničke glazbe. To se dogodilo u nekoliko sekundi. Oko mene je dojurilo šest vozila i blokirali su me sa svih strana. Izašli su i počeli razbijati auto drvenim palicama te me pokušavali izvući iz vozila. Trudio sam se ostati u autu jer bih puno gore prošao. Kako mi je auto bio okružen sa svih strana, nisam uopće mogao izaći, a onda se pojavio tračak nade. U rikverc je krenulo vozilo stranih registracija pa sam nekako i ja krenuo u rikverc te pobjegao što sam brže mogao - ispričao je Manfred. Putnik koji je sjedio do njega u šoku je otvorio vrata i pobjegao, a ostala dva putnika koja su sjedila iza njega su samo u šoku sve to promatrala.

- Kasnije sam ih odveo na željenu lokaciju. Ganjali su me kao životinju, a sve samo zato što sam došao u Pulu raditi tijekom dva velika glazbena festivala jer su potrebe za prijevozom velike i zaradi se dobro. Nakon istrage pulska je policija privela muškarca (33) kojeg sumnjiče za napad. Smatraju da je s još nekoliko ljudi presreo i oštetio taksi zagrebačkih registracija. Nastala šteta je nekoliko desetaka tisuća kuna.

Ovaj napad nije jedini. Policija je utvrdila da su se dva muškarca u dobi od 36 i 33 godine u nedjelju, 1. rujna, oko 4 sata u Ulici Varoš u Puli zbog pružanja taksi usluga sukobila prvo verbalno, a potom i fizički. Obojica su lakše ozlijeđena. Protiv njih podnijet će prijavu za remećenje javnog reda i mira. Starijeg muškarca su u utorak navečer priveli.