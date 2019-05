Pamela razljutila HDZ-ovca na kojeg se derao Ante Gotovina

Tko smije sumnjati kad Pamela to ispali! Koriste osobu koja i ne zna gdje je Hrvatska za pronositelja i širitelja specijalnog rata protiv Hrvatske, napisao je Petar Škorić na svom facebook profilu. Osvrnuo se na izjave Pamele Anderson, bivše zvijezde Baywatcha i političke aktivistkinje, koja je u intervjuu za tjednik Novosti rekla kako Hrvatska treba izaći iz nacionalističke prošlosti.

Pamela Anderson je uoči izbora za EU parlament na twitteru nahvalila slogan platforme Možemo!, što je u kombinaciji s intervjuom natjeralo Škorića da je prozove.

I heard my post about evacuation in India caused a little (luckily only) media 'earthquake' in Croatia: of course, I know where Croatia is, I'm not Trump who thinks Yugoslavia collapsed in the Baltics or Jeremy Hunt who thought Slovenia was a 'Soviet vassal state'.