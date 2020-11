Pandemija i Trump poljuljali su planove: Što Britanci mogu očekivati nakon odlaska iz EU?

Nakon pedesetak godina članstva u EU, Ujedinjeno Kraljevstvo 1. siječnja započinje novo samostalno poglavlje. Glavno je pitanje - Hoće li uspjeti dogovoriti novi sporazum o trgovini s EU-om ili kreću bez njega?

<p>Očekuje li Ujedinjeno Kraljevstvo nakon izlaska iz Europske unije fantastična budućnost, kako obećava konzervativni premijer <strong>Boris Johnson</strong>, ili opasan skok u nepoznato, kako strahuju protivnici brexita?</p><p>Nakon gotovo 50 godina članstva u Europskoj uniji, Ujedinjeno Kraljevstvo započinje 1. siječnja 2021. novo poglavlje, piše u analizi France Presse.</p><h2>Što će se promijeniti 1. siječnja?</h2><p>Ujedinjeno Kraljevstvo službeno je napustilo Europsku uniju 31. siječnja, ali do 31. prosinca na snazi je prijelazno razdoblje tijekom kojeg mora poštivati europska pravila.</p><p>Od 1. siječnja 2021. zemlja će biti neovisna, bilo to dobro ili loše. Hoće li to biti s novim sporazumom o trgovini s EU-om ili bez njega znat će se u danima koji dolaze jer teški pregovori ulaze u završnicu.</p><p>Razlaz bez dogovora značio bi trgovinski kaos, ponovno uvođenje carina i čak možda nestašicu hrane ili lijekova. Ali čak i ako se dogovor postigne, britanski izvoznici morat će ispunjavati mnoštvo dokumenata da bi dokazali da njihova roba smije ući na europsko tržište.</p><h2>Što je to „globalna Britanija”?</h2><p>London u sklopu koncepta „globalne Britanije” tvrdi da želi ponovno ojačati partnerstva s ostatkom svijeta, ponajprije sa svojim „najbližim i najvažnijim partnerom” Sjedinjenim Državama, kako ističe Johnson. Ali Johnson je izgubio važan adut zbog poraza velikog pobornika brexita <strong>Donalda Trumpa </strong>na predsjedničkim izborima.</p><p>Uz to, pandemija koronavirusa teško je pogodila zemlju i uzrokovala gospodarsku krizu, dovodeći u pitanje Johnsonova obećanja o svijetloj budućnosti.</p><p>Bit ideje „globalne Britanije” jest da se Britanija ne zatvara u sebe, nego da se okrene prema van i sklopi sporazume o slobodnoj trgovini širom svijeta.</p><p>- Sada kada se globalna Britanija vraća, vrijeme je da nam industrijalci, muškarci i žene od djela i inovatori pomognu da ispišemo naše najuzbudljivije poglavlje do sada - rekla je potkraj listopada britanska ministrica za međunarodnu trgovinu <strong>Liz Truss</strong>, koja očekuje velik porast britanskog izvoza.</p><p>Truss je već sklopila sporazum o slobodnoj trgovini s Japanom i pregovara o sličnim sporazumima sa SAD-om, Australijom, Kanadom i Novim Zelandom.</p><p>Sklopljeni sporazumi ili oni u pripremi, uključujući s EU-om, čine 80 posto vanjske trgovine do 2022., ističe Truss, a vlada je preuzela brigu o pomoći za međunarodni razvoj za što je sada zaduženo ministarstvo vanjskih poslova.</p><h2>Što će se promijeniti u zemlji?</h2><p>Na izborima u prosincu 2019. program Borisa Johnsona bio je da „provede brexit” te da se potom posveti prioritetima Britanaca, ponajprije javnim uslugama.</p><p>Zamisao je bila da se napore i ulaganja usmjeri u regije koje nisu profitirale od rasta Londona koji se temelji na financijskom sektoru.</p><p>Taj program modernizacije zemlje putem novih ulaganja stavljen je na led zbog pandemije.</p><p>Predviđa, među ostalim, drugu liniju brze željeznice HS2 koja će povezivati London, Birmingham, Manchester i Leeds. Vlakovi će voziti brzinom od 360 kilometara na sat. Prva brza željeznička linija povezuje London s tunelom ispod La Manchea od sredine 2000-ih.</p><p>Vlada uvjerava da ostaje pri svojim dugoročnim ciljevima i da će novac koji je do sada bio uplaćivan Europskoj uniji biti bolje potrošen na britanskom tlu.</p><p>Neki Britanci traže radikalnu transformaciju britanskog gospodarskog modela kako bi se zemlja preobrazila u neku vrstu „Singapura na Temzi”, fiskalni raj s krajnje dereguliranim financijskim sektorom koji bi konkurirao Europskoj uniji na njezinu pragu.</p><p>Vlada obećava da neće prekoračiti više svojih „crvenih linija” i da trgovinski sporazumi neće biti sklopljeni na štetu nacionalnog zdravstvenog sustava ni poljoprivredno-prehrambenih normi.</p><p>Da bi sklopili trgovinski sporazum, Washington bi mogao prisiliti London da pristane na istu vrstu ustupaka poput onih koje je dogovorio s drugim zemljama.</p><p>Ne treba zaboraviti ni da bi se novoizabrani američki predsjednik demokrat <strong>Joe Biden</strong>, koji je irskog podrijetla, mogao usprotiviti planovima Borisa Johnsona da čvrsto veže Sjevernu Irsku uz Veliku Britaniju unatoč odredbama dogovorenim s Bruxellesom.</p>