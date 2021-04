Svatko odgovara za svoj posao. Ako bude tako, bit će! Moja inicijativa nije, volio bih provesti reforme, odgovorio nam je izravno ministar zdravstva Vili Beroš na pitanje jesu li točne glasine da mu se nakon izbora sprema smjena u Vladi te je li na njegovu inicijativu ili ne.

Sudeći prema odgovoru, glasine su točne i o glavi mu se ne radi zato što on sam želi otići. Sve je kulminiralo aferom o stranici Cijepise, koju je radila tvrtka Cuspis, o čemu Ministarstvo medijima nije željelo odgovoriti dva mjeseca. Vilijevu šefu Andreju Plenkoviću nije se svidjelo ni kad je Beroš upravo njega okrivio za kašnjenje reformi u zdravstvu. Na saborskom Odboru za zdravstvo, za koji su Beroš i Zdravko Marić mislili da nisu upaljene kamere, ili su to znali pa održali predstavu, Beroš je rekao kako reformi u zdravstvu još nema jer premijer čeka da prođu lokalni izbori. To je bio njegov odgovor na prozivku kolege Marića o tome kako se na lijekove troši više nego prije, a liječenja je zbog pandemije manje. Replicirajući Mariću, Beroš si je zabio još jedan čavao u lijes, što će se vjerojatno rasplesti kad prođu izbori.

- Što se mene tiče, ako su spremni novi zakoni i ako ih je ministar Beroš sa suradnicima spremio, možemo ih staviti na Vladinu sjednicu sljedeći tjedan - odgovorio je Berošu Plenković preko medija, dodajući kako je zdravstvena reforma prije svega na onima koji u zdravstvu rade, a koji se moraju potruditi oko smanjenja rashoda. Oni su, dodao je, jako visoki, i stalno rastu. U svom se tonu, bez “cifranja”, oglasio i predsjednik Zoran Milanović.

- Gospodin Beroš očito nema podršku svog šefa, on je tu da ga se potroši i baci kao ručnik sa strane. Žao mi je jer je ušao u to sve možda i previše entuzijastično, ali nije znao s kim ima posla - poručio je Milanović jučer sa 100. obljetnice Proštinske bune u Marčani.

Nagomilani dug veledrogerijama, onkološki bolesnici koji su počeli ostajati bez lijekova koji im život znače, afera sa stranicom Cijepise, čitava neuspješna kampanja za cijepljenje, nezadovoljstvo obiteljskih liječnika - “grijesi” su Vilija Beroša koji bi ga uskoro mogli koštati mandata, odnosno mogao bi biti prvi koji će letjeti s Markova trga bude li rekonstrukcije Vlade poslije lokalnih izbora 16. svibnja.

Prema neslužbenim informacijama, od početka godine aferom Cijepise se bavi i PNUSKOK, što Beroševoj reputaciji uoči izbora sigurno ne ide na čast.

- Nas liječnike ne zanima tko je, za koliko novca i kako radio platformu Cijepise, ali ona nama u ordinacijama često nije dostupna, žali se Nataša Ban Toskić, predsjednica Koordinacije hrvatske obiteljske medicine.

Koordinacija je vrlo nezadovoljna komunikacijom s Berošem odnosno njegovim ministarstvom, koje se, kako kažu, oglušuju na njihove prijedloge, dok je Beroš, ogorčena je Ban Toskić, za sve počeo kriviti obiteljske liječnike. Zadnje u nizu, prozvao ih je da si olakšavaju posao tako što nehitne pacijente šalju na hitne prijeme.

- Sad nas je opet proglasio disfunkcionalnima. Ne pristajemo na paušalne ocjene - nek’ pokaže službene brojke, koliko je dolazaka ukupno na hitne prijeme, a koliko onih s uputnicom obiteljskog liječnika, koji će pacijenta tamo uputiti samo ako sam ne može riješiti problem. S druge strane, puno ljudi odlazi na hitnu jer se predugo ne može doći na red za neke pretrage, što se onda riješi na hitnoj - kaže Ban Toskić.

Obiteljski su liječnici, zaključuje, preopterećeni, jer cijepe na punktovima, u ordinacijama cijepe drugom dozom one koji su im bili na prvoj, naručuju pacijente preko platforme na prvo cjepivo, puno im vremena, po sat za svakog pacijenta, uzima i HZZO, koji provjerava bolovanja.

- U nekoliko smo navrata predlagali da se i drugi koji su ponudili pomoć - ljekarnici, medicina rada i drugi - uključe u cijepljenje, ne znam iz kojeg razloga je ono prepušteno samo nama, obiteljskim liječnicima koji od zdravstvenog proračuna dobivamo tek pet posto - zaključuje predsjednica KoHOM-a.

1. AFERA CIJEPI SE Dva je mjeseca ministarstvo tajilo tko je izradio stranicu za prijavu na cijepljenje protiv Covid-19, a onda je nastao neviđeni ‘petljanac’, koji od siječnja, navodno, ispituje čak i Uskok. Cijeli informatički paket ‘težak’ je 4,3 mil. kuna

2. ČAVAO U LIJES Nakon što je Zdravko Marić ‘opleo’ po njemu jer se puno troši na lijekove, a liječenja je manje u pandemiji, Beroš se pokušao ‘izvaditi’ na Plenkovića kazavši da on stopira reformu zdravstva zbog nadolazećih izbora

3. DUG ZA LIJEKOVE Na jedvite se jade, i samo zasad, rasplela kriza s dugovima za lijekove, u kojoj su i najteže oboljeli, onkološki pacijenti, počeli ostajati bez pametnih lijekova. Tko će u ovim uvjetima sjesti u prevruću Beroševu fotelju?

4. OD HEROJA DO PEDRA Bit će, lako je moguće, prvi ministar koji će ‘letjeti’ iz Vlade u sljedećoj njenoj rekonstrukciji. Posvađan je s obiteljskim liječnicima, prvima na fronti borbe protiv korone; sjeo je na ministarsko mjesto u najtežem trenutku