Panel 'Ko to tamo peva' bit će pravi hit na festivalu u Rovinju

Prethodnih je godina u fokusu najviše bio print, a ove je godine to televizija. O pitanju kako će se transformirati televizijski svijet, govorit će ključni ljudi u regiji. Kako će Europa uzvratiti udarac dominaciji američkih televizijskih servisa, odgovorit će naši gosti - rekao je u utorak Tomo Ricov, direktor Weekend Media Festivala koji će od 19. do 22. rujna u Grand Park Hotelu Rovinj doživjeti svoje 12 izdanje. Organizatori su otkrili da će doći preko 5000 sudionika. Više od 150 panelista i predavača imat će svoja izlaganja u pet paralelnih dvorana.

- S obzirom na mailove koje sam do sada dobio, panel 'Ko to tamo peva' izaziva najviše interesa. Na njemu će se govoriti o novom valu glazbenih trendova u regiji. Najveće estradne zvijezde balkanske glazbene scene poput Severine, Tončija Huljića, Relje Milankovića Reksona i Stefana Đurića Raste, raspravljat će o tome zašto mladi slušaju Bubu Corellija, Jalu Brata i Rastu, kako do milijunskih klikova na YouTubeu te kako nastaje glazba u digitalno doba - rekao je Nikola Vrdoljak, direktor programa festivala. Dodao je da će biti i jakih novinarskih panela među kojima su 'Svi predsjednikovi ljudi'. Tu će vodeći ljudi hrvatskih medija i PR-ovci koji se bave političkom komunikacijom diskutirati o tome koliko dobro/loše komuniciraju hrvatski političari.

- Naglasio bih i važnost panela 'Dobra naslovnica je dobra naslovnica' - rekao je Ricov. Na tu temu govorit će Goran Gavranović, Robert Botteri i Veljko Lalić. Objasnit će kolika je ustavri važnost naslovnice i koliko se puta dogodi da naslovnica odredi tijek cijelog dana u društvu kada se s nekom jakom porukom pojavi na kioscima...

'Kako zadržati najbolje kada svi žele otići' naziv je još jednog zanimljivog panela na kojem će biti riječi o uvjetima histerije oko toga da svi žele otići iz Hrvatske te se postavlja pitanje kako da poslodavci ipak zadrže najbolje ljude i stvore poslovno okruženje koje privlači i najbolje talente. Govorit će ljudi najuspješnijih kompanija.

Atmosferu u Rovinju dodatno će začiniti bogat party program. Nastupit će Let3, Diskobajagi. Električni orgazam, Piloti i brojni DJ-i.

