Pucnjava u Chicagu: Ispalio par hitaca u ženu, ubili ga policajci

Kako javljaju američki mediji, napadač je pucao pokraj bolnice Mercy u Chicagu u ponedjeljak.

Napadač je otvorio paljbu na parkingu bolnice i ranio nekoliko ljudi, a među njima je i jedan policajac, javlja Chicago CBS.

Reports of multiple victims after shots fired in area of Mercy Hospital in Chicago.

Policija javlja kako je napadač upucan, a ranjeni policajac zbrinut je u drugoj čikaškoj bolnici.

SWAT teams searching Mercy Hospital in Chicago after shots fired and multiple people injured in the latest apparent mass shooting in the US.