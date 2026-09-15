U stanu na Trešnjevci policija je pronašla više od dva kilograma marihuane, a 34-godišnjak je uhićen i predan pritvorskom nadzorniku nakon kriminalističkog istraživanja.
Pao diler na Trešnjevci: U stanu mu pronašli 2,3 kilograma marihuane, vage i novac
Više od dva kilograma marihuane zagrebačka policija pronašla je u stanu 34-godišnjaka koji je uhićen i uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku, izvijestila je policija u utorak.
Prema policijskim podacima, kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičeni na za sada neutvrđen način radi daljnje preprodaje nabavljao veće količine kokaina i marihuane te je tu drogu vagao i prepakiravao u stanu kojim se koristi na području Trešnjevke te ju dalje preprodavao.
Pretragom stana pronađeno je 11 paketa marihuane ukupne mase 2.300 grama, četiri paketa s ukupno 9,80 grama, dvije digitalne vage s tragovima droge te novac za koji se sumnja da je pribavljen preprodajom droge.
Nakon završenog kriminalističkog istraživanja policija je protiv osumnjičenog podnijela kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu te ga predala pritvorskom nadzorniku.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+