Pao diler na Trešnjevci: U stanu mu pronašli 2,3 kilograma marihuane, vage i novac

Više od dva kilograma marihuane zagrebačka policija pronašla je u stanu 34-godišnjaka koji je uhićen i uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku, izvijestila je policija u utorak.

Prema policijskim podacima, kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičeni na za sada neutvrđen način radi daljnje preprodaje nabavljao veće količine kokaina i marihuane te je tu drogu vagao i prepakiravao u stanu kojim se koristi na području Trešnjevke te ju dalje preprodavao.

Foto: PU zagrebačka

Pretragom stana pronađeno je 11 paketa marihuane ukupne mase 2.300 grama, četiri paketa s ukupno 9,80 grama, dvije digitalne vage s tragovima droge te novac za koji se sumnja da je pribavljen preprodajom droge.

Foto: PU zagrebačka

Nakon završenog kriminalističkog istraživanja policija je protiv osumnjičenog podnijela kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu te ga predala pritvorskom nadzorniku.