Pao je dogovor između Banskih dvora i Pantovčaka: Ovo je novi načelnik Glavnog stožera OS-a

Novi načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH bit će general-bojnik Tihomir Kundid, neslužbeno doznaje Večernji.

Kundid će na toj funkciji zamijeniti admirala Roberta Hranja, kojemu mandat istječe krajem veljače te odlazi u mirovinu.

Kako stoji na stranicama MORH-a, general-bojnik Tihomir Kundid rođen je 2. veljače 1969. godine u Varaždinu. Završio je fakultet strojarstva te poslijediplomski studij na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu. Ratnu školu Ban Josip Jelačić završio je 2008., a u Kanadi je završio “Canadian Forces Language School”.

Foto: MORH/T. Brandt

U obranu Republike Hrvatske uključio se u prosincu 1990. godine te je 1991. godine postao pripadnik Specijalne policije MUP RH. Bio je pripadnik 2. gardijske brigade – “GROMOVI” od 15. svibnja 1991. do 2007. godine. U 2. gardijskoj brigadi obnašao je niz zapovjednih dužnosti. Bio je načelnik stožera-zamjenik zapovjednika Gardijske motorizirane brigade od 2008. do 2016. godine, a potom je imenovan zapovjednikom Mehanizirane brigade 1. srpnja 2016. koju je obnašao do 15. ožujka 2020. godine. Dužnost načelnika stožera-zamjenika zapovjednika Hrvatske kopnene vojske obnašao je od 16. ožujka 2020. godine do listopada 2023. godine. Od 1. studenog 2023. godine preuzima dužnost zapovjednika Hrvatske kopnene vojske.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Za svoj dosadašnji rad višestruko je pohvaljivan i nagrađivan, a za izniman doprinos odlikovan je brojnim odlikovanjima: Redom Nikole Šubića Zrinskog, Redom Bana Josipa Jelačića, Redom Hrvatskog trolista, Redom Hrvatskog pletera, Spomenicom Domovinskog rata, Spomenicom Domovinske zahvalnosti za 5 godina, Spomenicom Domovinske zahvalnosti za 15 godina, Medaljom za iznimni pothvat, Medaljom Bljesak, Medaljom Oluja, Zlatnom medaljom Hrvatske vojske i Medaljom za pomoć institucijama civilne vlasti.