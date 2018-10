Pao je prvi snijeg, a ovaj tjedan stižu čak tri promjene vremena

Nedjelja je donijela najavljenu promjenu vremena. Temperature zraka diljem Hrvatske su pale u odnosu na subotu, a u najvišim dijelovima planina bilo je i snijega. Snijeg je padao na Platku, Dinari i na Zavižanu. Zasad nije poznato koliko ga točno ima.

Dolazi nam zima !!! Objavljuje Mali dom Platak u Nedjelja, 21. listopada 2018.

Kako javlja HRT, dugonajavljivani pad temperature koji se dogodio tijekom nedjelje nije ništa neobično za posljednje desetodnevlje listopada - u unutrašnjosti su zabilježene prosječne vrijednosti najviše dnevne temperature.

U novome tjednu velika je vjerojatnost još barem 3 izraženije promjene - najprije porasta, pa pada temperature, za vikend ponovno porasta. Pritom će na Jadranu do četvrtka prevladavati bura, koju će zamijeniti jugo, s njim i zatopljenje, ali i porast vjerojatnosti za kišu.

Ponedjeljak - svježe, vjetrovito, ponegdje oborine

U Slavoniji, Baranji i Srijemu tjedan će početi pretežno oblačnim vremenom. Mjestimice može pasti malo kiše, ali ponegdje će biti i sunčanih razdoblja. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a temperatura će od najnižih jutarnjih 6 do 9 °C, danju porasti do većinom 14 ili 15 °C.

U središnjoj Hrvatskoj oblaka će manje biti u Hrvatskom zagorju, Međimurju i Podravini. No, ponegdje će još pasti malo kiše, uglavnom u noći i prijepodne. Uz sjeveroistočnjak, većinom umjeren, najviša će temperatura biti od 12 do 15 °C.

U Gorskome kotaru i Lici hladnije - uz najviših samo od 8 do 12 °C. Prevladavat će oblačno, ponegdje s kišom. Na sjevernom Jadranu sunčanije, iako mjestimice uz prolazno više oblaka može pasti i kiša. I dalje će puhati bura - umjerena i jaka, na udare ponegdje olujna pa i orkanska, uglavnom u Hrvatskom primorju.

I na srednjem i južnom Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije bura umjerena i jaka, s olujnim udarima mjestimice. Sredinom dana na jugu prolazno istočnjak i jugo. Prevladavat će sunčano, ali ponegdje može pasti malo kiše, vjerojatnije i unutrašnjosti, te na otvorenome moru i otocima. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti od 15 do 18 °C, a na obali između 19 i 21 °C.

Od utorka - promjenljivo

U utorak u unutrašnjosti malo toplije te većinom suho i djelomice sunčano, ujutro mjestimice s maglom. U drugome dijelu dana zapuhat će jugozapadnjak koji će najaviti novo jače naoblačenje s kišom u srijedu. Pritom će zapuhati umjeren i jak sjeverni s kojim će opet stići hladniji zrak pa će u četvrtak biti svježije. Prema kraju tjedna ponovni porast temperature.

Na Jadranu će bura u utorak slabjeti i okrenuti na zapadnjak i sjeverozapadnjak. No, već prema kraju srijede ponovno se na sjevernom Jadranu predviđa bura koja će u četvrtak puhati duž cijele obale.

Temperatura zraka i na Jadranu će do srijede malo porasti, potom će se u četvrtak sniziti, a od petka ponovno porasti, uz jačanje juga. Malo je kiše moguće mjestimice u srijedu te vjerojatno ponovno za vikend.

Tema: Hrvatska