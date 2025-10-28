Pao je turistički zrakoplov u Keniji, poginulo je 11 ljudi

Aviokompanija Mombasa Air Safari je rekla da je zrakoplov prevozio 10 putnika: osam mađarskih i dva njemačka državljana. Pilot je bio Kenijac.

"Nažalost, nema preživjelih", objavila je aviokompanija u priopćenju.

Agencija za civilno zrakoplovstvo je rekla da se nesreća dogodila u regiji Kwale, blizu obale Indijskog oceana, oko 6.30 sati.

Regionalni policijski zapovjednik je u komentarima koje je emitirala javna televizija Kenya Broadcasting Corporation rekao da su svi putnici bili turisti.

Kanal Citizen TV je objavio da su tijela članova posade spaljena do te mjere da ih više nije moguće identificirati.

Agencija za civilno zrakoplovstvo je rekla da je zrakoplov letio od priobalnog mjesta Diani do Kichwe Tembo u kenijskom rezervatu Maasai Mara.