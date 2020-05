Papa Benedict: 'Gay brakovi su djelo Antikrista, molite se!'

Bivši papa Benedict XVI za istospolne je brakove rekao da su proizvod Antikrista, te prozvao društvo koje je postalo neprijateljsko nastrojeno prema kršćanskoj doktrini i pokušava ušutkati sve one koji su protiv istospolnih brakova. Ti njegovi stavovi predstavljeni su u njegovoj novoj autoriziranoj biografiji koju je napisao njemački novinar Peter Seewald, "Benedict XVI – A Life".

- Prije sto godina bi se smatralo apsurdnim da se uopće govori o homoseksualnim brakovima. Danas se iz društva izopćavaju oni koji su protiv takvih brakova - rekao je Joseph Ratzinger.

U istom naletu je osudio i abortus kao i umjetnu oplodnju, te genetska istraživanja, ali i ostale humanističke ideologije.

- Ista stvar je i s abortusima i stvaranjem ljudskog života u laboratoriju - rekao je.

Prema njemu, najveća prijetnja Crkvi je "svjetska diktatura navodno humanističkih ideologija".

- Moderno društvo je u procesu kreiranja antikršćanske vjere. Strah od ove moći Antikrista je zato skroz normalan i sada nam više nego ikad treba molitva cijele Crkve kako bismo se tomu oduprijeli - rekao je Ratzinger.

Te njegove izjave koje su se našle u biografiji su zapravo enormno dugački intervju kojeg je dao upravo novinaru Seewaldu, a koji nikada nije objavljen. Intervju ima preko tisuću stranica, a knjiga je zasad dostupna samo na njemačkom, dok bi se engleski prijevod u prodaji trebao naći u listopadu.

Ratzinger je otkrio da je napisao svoj duhovni testament, koji će se smjeti javno objaviti tek nakon njegove smrti, kao što je bilo u slučaju pape Ivana Pavla II.

Ujedno je vrlo kritičan prema većini reakcija na njegove izjave otkako se odlučio povući s mjesta poglavara Katoličke crkve. Tvrdi da se većina njegovih izjava izvlači iz konteksta.

Foto: Michael Kappeler/DPA/PIXSELL Ratzinger u knjizi također optužuje svoje protivnike da ga žele ušutkati. Naveo je da je žrtva zlobnika koji kao reakciju na njegove teološke debate izvrću stvarnost.

- Reakcije iz njemačkih teoloških krugova su toliko zlobne i iskrivljene i uopće o njima ne želim govoriti - kaže Ratzinger, koji već dulje vrijeme s crkvenjacima u Njemačkoj nema dobre odnose.

Naime, njemačku Crkvu već godinama vodi struja koja je želi reformirati i udaljiti je od rigidne tradicije koju zastupa Ratzinger.

U biografiji govori i o svom odlasku iz Vatikana i opet je ponovio da njegov odlazak nema veze s aferom s njegovim tajnikom Paolom Gabrieleom, koji je bio optužen za krađu povjerljivih vatikanskih dokumenata.

Također je pokušao opravdati optužbe da pokušava potkopati papu Franju i njegove pokušaje moderniziranja Crkve, što je možda najviše došlo do izražaja početkom godine kada je objavljena knjiga za koju je bio jedan od autora i branio celibat. Bilo je to u trenutku kada je papa Franjo navodno ozbiljno razmišljao o tome da se celibat ukine, pa čak i počnu žene uvoditi u visoko svećenstvo. Do toga nikada nije došlo, a neki komentatori bliski Vatikanu kažu da je Ratzingerova knjiga imala veliki utjecaj da do toga ne dođe.

No, u biografiji Ratzinger kaže da njegovo osobno prijateljstvo s papom Franjom ne samo da nije umanjeno, nego je kroz godine i raslo.

I prije nego je postao papa, Ratzinger je imao tvrde stavove prema temama o kojima u biografiji govori da su djelo Antikrista. Tako je još osamdesetih homoseksualnost nazvao moralnim zlom, a gay udruge i one koji ih podržavaju optužio je da šire obmanjujuću propagandu.

Njegova antihomoseksualna dogma je dovela do toga da su mnoge katoličke crkve zatvorile svoja vrata LGBT katoličkoj udruzi Dignity.