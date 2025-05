Papa Lav XIV. ponudio svoje posredovanje zaraćenim stranama u cijelom svijetu

Foto: Guglielmo Mangiapane

Osvrćući se na brojne sukobe u svijetu, "od Svete Zemlje do Ukrajine, od Libanona do Sirije, od Bliskog istoka do Tigraja" u Etiopiji "i na Kavkazu", američki papa je osudio nasilje i pozvao da se radi na postizanju mira.