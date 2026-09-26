Papa Lav XIV. služio misu pred 600.000 ljudi u Parizu: Vjernici preplavili Elizejske poljane preplavili

Papa Lav XIV. u subotu je u Parizu na Trgu Concorde započeo misu pred više od 600.000 vjernika, što je ujedno najveći događaj tijekom njegova četverodnevnog posjeta Francuskoj.

Mnoštvo se okupilo duž Elizejskih poljana koje vode od Trga Concorde do Slavoluka pobjede, još prije svitanja, iza zaštitnih ograda, mašući bijelim i žutim zastavama Vatikana. Policija je zatvorila okolne ulice kojima se Papa provozao u papamobilu.

Lav XIV. u četverodnevnom posjetu obilazi tri francuska grada nastojeći obnoviti povjerenje u Katoličku crkvu nakon niza skandala vezanih uz seksualno zlostavljanje koji su potresli Francusku.

U posljednjih nekoliko mjeseci oštro je kritizirao smjer u kojem ide svjetsko vodstvo, a u petak je u sjedištu UNESCO-a u Parizu upozorio da se Ujedinjeni narodi i druge multilateralne organizacije nalaze u krizi.

Ponovno je pozvao i na promišljanje razvoja umjetne inteligencije (AI), upozorivši francuske čelnike da bi ona mogla stvoriti budućnost u kojoj bi "raj strojeva" preuzeo kontrolu nad Zemljom.

Francuska je sekularna država u kojoj je razdvajanje Crkve i države zajamčeno zakonom iz 1905. godine, a od Drugog svjetskog rata bilježi kontinuirani pad pripadnosti Katoličkoj crkvi, slično kao i druge tradicionalno katoličke zemlje.

Iako Francuska biskupska konferencija bilježi porast broja krštenja odraslih, uključujući rekordnih 21.000 prošlog Uskrsa, podaci francuskog statističkog ureda INSEE-a pokazuju da se danas samo 25 posto Francuza u dobi od 18 do 49 godina izjašnjava katolicima, dok ih je prije deset godina bilo 43 posto.

Tijekom subotnjeg susreta s novokrštenim katolicima na Katoličkom sveučilištu u Parizu, Lav XIV. pozvao je francusku Crkvu da ne bude "naivno optimistična" zbog nedavnog porasta broja vjernika.

- Moramo prepoznati, prihvatiti i zaštititi mali plamen koji je Duh Sveti zapalio u tami noći, sićušno sjeme koje nastoji rasti čak i među trnjem - rekao je.

Papa će kasnije u subotu otputovati u Lourdes, poznato katoličko svetište, gdje će se u nedjelju susresti sa sedam francuskih žrtava svećeničkog zlostavljanja.