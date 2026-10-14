Papi odstranili karcinom pluća. Stručnjak objašnjava što slijedi, i koliko će trajati oporavak

Papa Lav je proveo mirnu noć u bolnici nakon što je operiran zbog raka pluća, poručili su iz Vatikana. Operacija je uslijedila nakon dijagnoze adenokarcinoma - najčešćeg oblika raka koji se kod Pape pojavio na desnom plućnom krilu. Uklonjen je operacijom u rimskoj bolnici Agostino Gemelli, koja je trajala sat i pol. Izveo ju je Stefano Margaritora, šef torakalne kirurgije u bolnici, Vatikan News navodi da je uklonjen čitav donji režanj Papinog desnog plućnog krila. Ljudska pluća imaju pet režnjeva - tri u desnom i dva u lijevom krilu. Nije poznato o kolikom se tumoru radilo i je li se proširio i na limfne čvorove.