Obavijesti

News

Komentari 0
OPORAVLJA SE PLUS+

Papi odstranili karcinom pluća. Stručnjak objašnjava što slijedi, i koliko će trajati oporavak

Piše Nenad Nevešćanin, Bojana Mrvoš,
Čitanje članka: 6 min
Papi odstranili karcinom pluća. Stručnjak objašnjava što slijedi, i koliko će trajati oporavak
Foto: Ciro De Luca
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Prof.dr. Igor Štagljar: "Glavni uzročnik raka pluća je pušenje cigareta, no zanimljivo je da je kod adenokarcinoma udio nepušača značajno veći nego kod drugih vrsta raka pluća"

Papa Lav je proveo mirnu noć u bolnici nakon što je operiran zbog raka pluća, poručili su iz Vatikana. Operacija je uslijedila nakon dijagnoze adenokarcinoma - najčešćeg oblika raka koji se kod Pape pojavio na desnom plućnom krilu. Uklonjen je operacijom u rimskoj bolnici Agostino Gemelli, koja je trajala sat i pol. Izveo ju je Stefano Margaritora, šef torakalne kirurgije u bolnici, Vatikan News navodi da je uklonjen čitav donji režanj Papinog desnog plućnog krila. Ljudska pluća imaju pet režnjeva - tri u desnom i dva u lijevom krilu. Nije poznato o kolikom se tumoru radilo i je li se proširio i na limfne čvorove.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
STRAŠNO Autom je naletjela na dvoje djece kraj Pleternice!
U MJESTU KULA

STRAŠNO Autom je naletjela na dvoje djece kraj Pleternice!

Kako je objavila PU požeško-slavonska, sve se odvilo u Ulici Stjepana Radića kod kućnog broja 19 u mjestu Kula. Očevid je u tijeku
Što to budući potpredsjednik Sabora radi s 'kraljem žira'? 'Surađujemo, nismo prijatelji...'
AMIR HODŽIĆ I PEZEROVIĆ

Što to budući potpredsjednik Sabora radi s 'kraljem žira'? 'Surađujemo, nismo prijatelji...'

Zijad Pezerović vodi županijsko vijeće Bošnjaka, koje je snažno stalo iza Armina Hodžića u kampanji kada su Bošnjaci dobili svog zastupnika koji je u koaliciji s HDZ-om. Pezerović je ušao i u nacionalno predsjedništvo...
Dalmatinac kupio sinu stan u Zagrebu. Ručali su, a onda je sin nestao! 'Šokirao me jedan trag'
MISTERIOZNI NESTANAK

Dalmatinac kupio sinu stan u Zagrebu. Ručali su, a onda je sin nestao! 'Šokirao me jedan trag'

'On je inače povučen dečko, nije mi spominjao prijatelje koje bih mogao nazvati, ali je i naivan na što sam ga uvijek upozoravao, tako da postoji velika mogućnost da su ga vrbovali u nekoj sekti', govori očajni otac

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026