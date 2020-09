Papiga Mate upozorava: 'Stavi masku! Peri ruke! Drži razmak!'

Mate je prvi put 'progovorio' sa samo tri mjeseca, a dosad je naučio više od stotinu riječi. Posebno voli 'Hrvatsku' i 'Torcidu', a upozoravanje ukućana na epidemiološke mjere postao mu je novi hobi

<p>- Kada je nedavno Alemka Markotić rekla da u Splitu već i papige ponavljaju kako treba nositi masku, pomislio sam, a što onda ja svog Matu ne bi to naučio – kaže nam kroz šalu <strong>Tonći Mijić</strong> iz Solina, vlasnik mladog papagaja širokog govornog repertoara.</p><p>Riječima ‘Stavi masku! Peri ruke! Drži razmak!’ papiga Mate svakodnevno upozorava svoje ukućane da se pridržavaju epidemioloških mjera. Njegov vlasnik Tonći kaže da je Mate iznimno inteligentna ptica, no vrlo osebujnog karaktera.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong> Papiga Mate upozorava na epidemiološke mjere</p><p>- On je progovorio nakon tri mjeseca, sad ima godinu i pol dana, a već zna više od 100 riječi. Sve što kažem upija kao spužva, imitira zvukove pa ih stalno ponavlja dok ne nauči neku riječ – priča nam Tonći.</p><p>- Navečer kada zađe sunce počne govorit ‘laku noć’, a ujutro čim svane viče ‘dobro jutro’ kako bi nas probudio jer po noći spava u posebnoj prostoriji, a ujutro nam želi dat do znanja da ga pustimo na njegovo mjesto gdje boravi preko dana – dodaje.</p><p>No, Mate nije pretjerano druželjubiv, a privržen je samo Tončiju. Kada njega nema u blizini, onda se voli družiti jedino s njegovom suprugom.</p><p>- Kad god se šetamo, on mi stoji na ramenu i prati sve što se događa. Ali ne voli kada ga netko drugi dira, jednom je tako ugrizao veterinarku u Pet centru jer ga je htjela pomaziti. Ali to je takva vrsta papige, dosta inteligentna ali i temperamentna – kaže njegov vlasnik.</p><p>Mate pripada vrsti sive afričke papige žako, jedne od najinteligentnijih životinja i papiga s najvećom sposobnošću pamćenja, a također jedina koja može izgovarati smislene rečenice. Po svemu sudeći, dosadašnja najpoznatija i najpričljivija hrvatska papiga Hugo, o kojoj smo mnogo puta pisali, dobila je novu konkurenciju, ili novog prijatelja. </p>