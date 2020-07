Parada luksuza na Jadranu: Najam jahte 26 milijuna kuna

Adelsonova jahta opremljena je kinom, bazenom, saunom, sobama za masažu... Sestre Ecclestone, kao i Dan Bilzerian posjetili su razne gradove u Dalmaciji gdje su trošili novac po restoranima

<p>Jahta Queen Miri usidrila se u pulsku luku krajem lipnja. U vlasništvu je<strong> Sheldona Adelsona</strong> (86), najvećeg <strong>Trumpovog </strong>donatora te vlasnika lanca kockarina u Las Vegasu, marine u Singapuru te medija u Izraelu. Adelson je „težak“ 30 milijadi kuna, a prema Forbesu 28. je najbogatiji čovjek na svijetu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dan Bilzerian u Hrvatskoj</strong></p><p>Adelson se na jahtu Queen Miri ukrcao u Dubrovniku, odakle se sa svojom svitom zaputio u Istru. Tjedni najam jahte stoji oko 13,2 milijuna kuna, a može primiti i do 36 gostiju i još toliko članova posade. Unutra su kino, bazen, sauna, lift, igraonica, mala ordinacija... U glavnoj palubi nalaze se sofe od tikovine, svilene zavjese, mramorni stupovi, ručno rađeni tepisi te knjižnica. Na stropu se duž cijele glavne palube nalaze zrcala, na jahti je i klavir. Također gosti mogu uživati u salonima za tretmane lica i tijela, sobama za masažu, bazenima i jacuzzijima...</p><p>Adelson je u Hrvatsku pobjegao zbog korone, no dočekala ga je prava drama. Dvojica članova posade zrakoplova Airbus A340-500 i Boeing 737 bila su zaražena Covidom-19, a ti avioni su prije Pule odvezli goste na krstarenje na Sheldonovu jahtu u Dubrovnik. Članovi posade nisu imali simptome bolesti i nije poznato je li milijarder bio u doticaju s njima. Sheldon koji je iz Amerike došao avionom, nije morao u samoizolaciju.</p><p>Superluksuzna megajahta Flying Fox iz Monte Carla u Dubrovnik je uplovila krajem lipnja. No Hrvatska osim pogleda na raskošno plovilo koje se dovodi u vezu s <strong>Jeffom Bezosom </strong>(56) vlasnikom Amazona, nije imala ništa jer su se nedaleko od Cavtata sidrili - besplatno. Jahta je sagrađena 2019., a Bezos, čije se bogatstvo procjenjuje na 910 milijardi dolara, nikad nije potvrdio da je njegova. Jahta se može i unajmiti po cijeni od 26 milijuna kuna za tjedan dana.</p><p>Luksuzna jahta Ulysses, dugačka 116 metara usidrila se kod Šibenika. Vlasnik joj je <strong>Graeme Richard Hart </strong>(65) s Novog Zelanda. Njegova imovina iznosi više od 6,6 milijardi dolara. Jahta može primiti 66 ljudi, a na njoj se nalazi platforma za helikopter i 21-metarska jahta Princess, koju u more spuštaju dvije masivne dizalice. Jahta se može iznajmiti za 1.9 milijuna kuna. Plovi brzinom od 15 čvorova i posjeduje 15 luksuznih apartmana. Dizajniana je posebno za duga putovanja i nemirna mora.</p><p>Jahta Petara u vlasništvu obitelji Ecclestone usidrila se u dubrovačku luku početkom lipnja. Sestre Ecclestone, <strong>Tamara </strong>(36) i <strong>Petra </strong>(31) stigle su na jahtu dugačku 58 metara sa svojim supružnicima i djecom. Jahta je ime dobila po sestrama. Izgrađena je 2005. Godine, a može primiti 12 gostiju u šest kabina. Ima 13 članova posade, a teži 860 tona. Maksimalna brzina joj je 18 čvorova, a procjenjuje se da vrijedi oko 230 milijuna kuna.</p><p>Jadranom su plovile gotovo mjesec dana. Kćeri <strong>Bernieja Ecclestonea </strong>i riječke manekenke <strong>Slavice Radić </strong>u Hrvatskoj su pronašle utočište od korona virusa. Zbog toga su se našle na udaru britanske javnosti jer su redovito objavljivale fotografije s odmora kako na obali, tako i na jahti. Zbog svega se Tamara bila primorana oglasiti.</p><p>„Očito ovaj virus nije promijenio ljude na bolje, što je prava šteta. Za one od vas koji se pitaju , zbunjeni su ili jednostavno ogorčeni - nisam napuštala svoj dom tijekom karantene, nisam odlazila čak niti do parka. Napola sam Hrvatica pa sam odlučila da bi bilo najbolje i najsigurnije doći ovdje - to nije zabranjeno. Sada slijedim sva hrvatska pravila", odgovorila im je Tamara na društvenoj mreži.</p><p>Američki Playboy i „kralj Instagrama“ <strong>Dan Bilzerian </strong>(39) ne zamara se kritikama javnosti. Tako se prije nekoliko dana skinuo do pasa i prešetavao Hvarom iako je za to predviđena kazna u iznosu od 500 eura. Isto tako Bilzerian je glisirao kod Korčule sto metara dalje od obale iako je zabranjeno unutar 300 metara od obale. Kazna pak za to je od 3000-15000 kuna.</p><p>Bilzerian plovi Jadranom na jahti Silver Angel. Jahta je dugačka 64,5 metara, a izgrađena je 2009. Godine. Prima 12 gostiju u 7 kabina, a ima ukupno 19 članova posade. Maksimalna brzina joj je 15 čvorova. Jahta ima jacuzzi, teretanu, spa bazen, sobu za masažu, nekoliko barova, a njen tjedni najam stoji oko 3,1 milijuna kuna. Procjenjuje se da jahta vrijedi 513 milijuna kuna.</p>